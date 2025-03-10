Найбільше в політиці США дивує мовчання демократів – Геращенко
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Найбільше, що дивує зараз в американській політиці – це мовчання демократів. Відчуття, що вони зникли, сховалися, пересиджують. А може, дали Трампу і його адміністрації традиційні «сто днів» і потім повернуться до опозиційної риторики. Очевидно, зараз демократи зіштовхнулися з проблемою лідерства і шукають нові обличчя і нові меседжі для виборця після програшної кампанії.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Геращенко, демократы, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 10:37;
Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше, що дивує зараз в американській політиці – це мовчання демократів. Відчуття, що вони зникли, сховалися, пересиджують. А може, дали…".