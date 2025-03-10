Найбільше в політиці США дивує мовчання демократів – Геращенко

Найбільше, що дивує зараз в американській політиці – це мовчання демократів. Відчуття, що вони зникли, сховалися, пересиджують. А може, дали Трампу і його адміністрації традиційні «сто днів» і потім повернуться до опозиційної риторики. Очевидно, зараз демократи зіштовхнулися з проблемою лідерства і шукають нові обличчя і нові меседжі для виборця після програшної кампанії.