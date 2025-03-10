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Найбільше в політиці США дивує мовчання демократів – Геращенко

Політика 10:37   10.03.2025
Ірина Геращенко
народна депутатка України
Найбільше в політиці США дивує мовчання демократів – Геращенко Фото: скриншот

Найбільше, що дивує зараз в американській політиці  – це мовчання демократів. Відчуття, що вони зникли, сховалися, пересиджують. А може, дали Трампу  і його адміністрації традиційні  «сто днів» і потім повернуться до опозиційної риторики. Очевидно, зараз демократи зіштовхнулися з проблемою лідерства і шукають нові обличчя і нові меседжі для виборця після програшної кампанії.

Автор: Ірина Геращенко, народна депутатка України
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 10:37;

  • Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше, що дивує зараз в американській політиці  – це мовчання демократів. Відчуття, що вони зникли, сховалися, пересиджують. А може, дали…".