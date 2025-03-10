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Больше всего в политике США удивляет молчание демократов — Геращенко

Мир 10:37   10.03.2025
Ирина Геращенко
народный депутат Украины
Больше всего в политике США удивляет молчание демократов — Геращенко Фото: скриншот

То, что больше всего удивляет сейчас в американской политике – это молчание демократов. Ощущение, что они исчезли, скрылись, пересиживают. А может, дали Трампу и его администрации традиционные «сто дней» и потом вернутся в оппозиционную риторику. Очевидно, что сейчас демократы столкнулись с проблемой лидерства и ищут новые лица и новые месседжи для избирателя после проигрышной кампании.

Автор: Ирина Геращенко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 10:37;

  • Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "То, что больше всего удивляет сейчас в американской политике – это молчание демократов. Ощущение, что они исчезли, скрылись, пересиживают. А…".