Больше всего в политике США удивляет молчание демократов — Геращенко

То, что больше всего удивляет сейчас в американской политике – это молчание демократов. Ощущение, что они исчезли, скрылись, пересиживают. А может, дали Трампу и его администрации традиционные «сто дней» и потом вернутся в оппозиционную риторику. Очевидно, что сейчас демократы столкнулись с проблемой лидерства и ищут новые лица и новые месседжи для избирателя после проигрышной кампании.