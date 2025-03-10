Больше всего в политике США удивляет молчание демократов — Геращенко
Фото: скриншот
То, что больше всего удивляет сейчас в американской политике – это молчание демократов. Ощущение, что они исчезли, скрылись, пересиживают. А может, дали Трампу и его администрации традиционные «сто дней» и потом вернутся в оппозиционную риторику. Очевидно, что сейчас демократы столкнулись с проблемой лидерства и ищут новые лица и новые месседжи для избирателя после проигрышной кампании.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Геращенко, демократы, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Больше всего в политике США удивляет молчание демократов — Геращенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 10:37;
Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "То, что больше всего удивляет сейчас в американской политике – это молчание демократов. Ощущение, что они исчезли, скрылись, пересиживают. А…".