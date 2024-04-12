Общество имеет право знать, где деньги на защиту энергосистемы — Геращенко
После блэкаутов зимы-23 власти должны были готовиться к повторным атакам и сделать все для защиты наших энергомощностей. Миллиарды гривен выделялись на строительство защитных сооружений и конструкций, на укрытие для трансформаторных систем. Безусловно, в уничтожении нашей энергетики виноват враг! Но общество имеет право узнать, так, а что с защитными конструкциями и сооружениями? Где деньги?
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: Геращенко, гроші, деньги, ракетний удар, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 11:15;
Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После блэкаутов зимы-23 власти должны были готовиться к повторным атакам и сделать все для защиты наших энергомощностей. Миллиарды гривен выделялись…".