Общество имеет право знать, где деньги на защиту энергосистемы — Геращенко

После блэкаутов зимы-23 власти должны были готовиться к повторным атакам и сделать все для защиты наших энергомощностей. Миллиарды гривен выделялись на строительство защитных сооружений и конструкций, на укрытие для трансформаторных систем. Безусловно, в уничтожении нашей энергетики виноват враг! Но общество имеет право узнать, так, а что с защитными конструкциями и сооружениями? Где деньги?