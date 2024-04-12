Суспільство має право знати, де гроші на захист енергосистеми – Геращенко

Після блекаутів зими 23 влада мала готуватися до повторних атак і зробити все для захисту наших енергопотужностей. Мільярди гривень виділялися на будівництво захисних споруд і конструкцій, на укриття для трансформаторних систем. Безумовно, в знищенні нашої енергетики винен ворог! Але суспільство має право дізнатися, так, а що з захисними конструкціями та спорудами? Де гроші?