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Суспільство має право знати, де гроші на захист енергосистеми – Геращенко

Події 11:15   12.04.2024
Ірина Геращенко
народна депутатка України
Суспільство має право знати, де гроші на захист енергосистеми – Геращенко

Після блекаутів зими 23 влада мала готуватися до повторних атак і зробити все для захисту наших енергопотужностей. Мільярди гривень виділялися на будівництво захисних споруд і конструкцій, на укриття для трансформаторних систем. Безумовно, в знищенні нашої енергетики винен ворог! Але суспільство має право дізнатися, так, а що з захисними конструкціями та спорудами? Де гроші?

Автор: Ірина Геращенко, народна депутатка України
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 11:15;

  • Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після блекаутів зими 23 влада мала готуватися до повторних атак і зробити все для захисту наших енергопотужностей. Мільярди гривень виділялися…".