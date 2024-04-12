Суспільство має право знати, де гроші на захист енергосистеми – Геращенко
Після блекаутів зими 23 влада мала готуватися до повторних атак і зробити все для захисту наших енергопотужностей. Мільярди гривень виділялися на будівництво захисних споруд і конструкцій, на укриття для трансформаторних систем. Безумовно, в знищенні нашої енергетики винен ворог! Але суспільство має право дізнатися, так, а що з захисними конструкціями та спорудами? Де гроші?
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: Геращенко, гроші, ракетний удар, энергетика;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Суспільство має право знати, де гроші на захист енергосистеми – Геращенко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 11:15;
Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після блекаутів зими 23 влада мала готуватися до повторних атак і зробити все для захисту наших енергопотужностей. Мільярди гривень виділялися…".