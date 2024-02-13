Сенат одобрил пакет помощи Украине и Израилю на сумму $95,3 миллиарда – WSJ

Сенат наконец-то принял пакет на сумму $95,3 миллиарда, который также включает средства для союзников Израиля и Тайваня, преодолев возражения республиканцев, выступавших против траты столь больших денег за пределами США, сообщает влиятельное американское издание The Wall Street Journal. Однако теперь пакет отправляется в Конгресс, который контролируют республиканцы.

Это решение Сенат одобрил 70 голосами, против было 29. И это оно произошло в критический момент для Украины, которая испытывает нехватку боеприпасов и солдат после неудавшегося контрнаступления.

Законопроект теперь отправляется в Палату представителей, контролируемую Республиканской партией, где его ждет неопределенная судьба из-за большей власти украинских скептиков и влияния кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, который выступал против увеличения помощи и недавно предложил превратить пакет помощи в займ. Республиканцы требуют ужесточить меры на южной границе США с Мексикой в качестве условия предоставления любой помощи.

Сторонники законопроекта в Сенате утверждают, что США рискуют своей собственной безопасностью и нынешним мировым порядком, если они замкнутся в себе и проигнорируют рост авторитарных сил во всем мире. Более дюжины республиканцев во главе с лидером меньшинства Митчем Макконнеллом (республиканец, Кентукки) поддержали Украину в рамках пакета, который также включает помощь Израилю и Тайваню. Они описали голосование в резких выражениях.

Сенатор Митт Ромни (республиканец от Юты), назвал украинский вопрос «самым важным голосованием, которое мы когда-либо проведем как сенаторы США». Лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ, штат Нью-Йорк) сказал об оппонентах: «Эти современные Невиллы Чемберлены игнорируют предупреждения истории: аппетиты автократов бесконечны».

Сенатор Джерри Моран (республиканец от штата Канзас) поперхнулся, когда признал, что его избиратели могут не согласиться с его поддержкой пакета помощи. Но он чувствует, что это был редкий момент в его карьере, когда его голос действительно имел значение. «Я верю в «Америка прежде всего», но, к сожалению, «Америка прежде всего» означает, что мы должны участвовать в жизни мира», — сказал Моран.

Некоторые оппоненты-республиканцы назвали продолжение помощи военным усилиям глупостью, утверждая, что у Америки нет ресурсов, чтобы продолжать поддерживать Киев, или что президент Владимир Путин в любом случае победит. Другие оппоненты Республиканской партии настаивали на том, что США необходимо лучше защитить свою собственную границу, прежде чем предоставлять больше помощи за рубеж.

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