Контрнаступление ВСУ лишает РФ генералов: один убит, другого уволили — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщает о смерти генерал-лейтенанта армии РФ Олега Цокова. А также — об увольнении генерал-майора Ивана Попова. Оба пытались остановить контрнаступление Сил обороны на юге.

«Сообщается, что в результате украинского ракетного удара «Storm Shadow» погиб заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) России генерал-лейтенант Олег Цоков на командном пункте 58-й общевойсковой армии (ОВА) в оккупированном Бердянске Запорожской области. Российские военные блогеры и украинские источники сообщили о гибели Цокова 11 июля, а пользователи социальных сетей сообщили, что Цоков погиб в результате удара по местной гостинице», — сообщили аналитики ISW.

Информацию о смерти Цокова ранее опубликовал и полковник ВСУ Анатолий Штефан, который методично отслеживает подтвержденные потери оккупантов.

Цоков не первый раз попал под удары ВСУ. Прежде он получил ранение в Сватово Луганской области в сентябре 2022 года. По оценкам ISW, на юге Украины ликвидированный генерал выполнял немаловажную функцию.

«ISW зафиксировала 42-ю мотострелковую дивизию 58-й ОВА (общевойсковую армию — Ред.), действовавшую к югу от Орехова, и 19-ю мотострелковую дивизию 58-й ОВА, действовавшую к юго-западу от Орехова. Присутствие Цокова на заявленном командном пункте 58-й ОВА предполагает, что он лично руководил армией, отвечавшей за отражение украинских контрнаступлений на ключевых участках западной Запорожской области от н. п. Пологи (90 км к юго-востоку от города Запорожье) до Каховского водохранилища», — сообщили аналитики.

Смерть Цокова вызвала очередную волну возмущений в среде российских пропагандистов. Военные блогеры сокрушались, что местные жители на захваченных территориях вместо того, чтобы верить в «русский мир», верят в ВСУ и передают им информацию. Также возмущения в среде так называемых «военных блогеров» вызвала нехватка у армии РФ профессиональных военных аналитиков и недооценка возможностей украинской разведки.

«Связанный с Кремлем военный блогер жаловался, что у российских офицеров плохие процедуры оперативной безопасности, несмотря на то, что они знают об опасностях операций на оккупированном юге Украины», — отметили в Институте изучения войны.

Как оказалось, генерал Цоков — не единственный высокопоставленный командир, которого лишилась армия РФ на юге Украины. Еще одного генерала с большой вероятностью уволили. Речь о командующем все той же 58-й ОВА.

«Сообщается, что начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов уволил командующего 58-й ОВА генерал-майора Ивана Попова после того, как Попов выразил обеспокоенность по поводу необходимости ротации войск в западной части Запорожской области в условиях украинских контрнаступлений. Источник, предположительно связанный с российскими спецслужбами, утверждал, что Попов уведомил Герасимова о том, что части 58-й ОВА, которые пытаются предотвратить наступление украинских войск в западной части Запорожской области, нуждаются в ротации после длительных боевых действий и значительных потерь. Сообщается, что Герасимов обвинил Попова в паникерстве и шантаже российского военного командования. Источник добавил, что Герасимов уволил Попова и направил его на передовые должности после того, как Попов пригрозил обратиться со своей жалобой к президенту России Владимиру Путину. Другой российский источник, который, по-видимому, контактировал с российскими войсками в оккупированной Запорожской области, заявил, что его источники подтвердили увольнение Попова после того, как он поднял «настоящий» вопрос об отсутствии ротаций в Пологовском районе Ореховской линии фронта», — привели имеющуюся информацию аналитики.

В ISW отметили, что такие сообщения, если они соответствуют действительности, могут подтвердить предыдущие оценки о том, что российским силам не хватает оперативных резервов, а оборонительные линии оккупантов на юге могут быть хрупкими.