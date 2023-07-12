Контрнаступ ЗСУ позбавляє РФ генералів: одного вбито, іншого звільнено – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про смерть генерал-лейтенанта армії РФ Олега Цокова. А також – про звільнення генерал-майора Івана Попова. Обидва намагалися зупинити контрнаступ Сил оборони на півдні.

“Повідомляючи, що внаслідок українського ракетного удару “Storm Shadow” загинув заступник командувача військами Південного військового округу (ПВЗ) Росії генерал-лейтенант Олег Цоков на командному пункті 58-ї загальновійськової армії (ЗВА) в окупованому Бердянську Запорізької області. Російські військові блогери та українські джерела повідомили про загибель Цокова 11 липня, а користувачі соціальних мереж повідомили, що Цоков загинув внаслідок удару по місцевому готелю, – повідомили аналітики ISW.

Інформацію про смерть Цокова раніше опублікував полковник ЗСУ Анатолій Штефан, який методично відстежує підтверджені втрати окупантів.

Цоков не вперше потрапив під удари ЗСУ. Вперше він отримав поранення у Сватовому Луганській області у вересні 2022 року. За оцінками ISW, на півдні України ліквідований генерал виконував важливу функцію.

“ISW зафіксувала 42-у мотострілецьку дивізію 58-ї ЗВА (загальновійськової армії – Ред.), що діяла на південь від Оріхова, і 19-ту мотострілецьку дивізію 58-ї ЗВА, що діяла на південний захід від Оріхова. Присутність Цокова на заявленому командному пункті 58-ї ЗВА передбачає, що він особисто керував армією, яка відповідала за відбиття українських контрнаступів на ключових ділянках західної Запорізької області від н. п. Пологи (90 км на південний схід від міста Запоріжжя) до Каховського водосховища”, – повідомили аналітики.

Смерть Цокова викликала чергову хвилю обурень серед російських пропагандистів. Військові блогери журилися, що місцеві жителі на захоплених територіях замість того, щоб вірити в “русский мир”, вірять у ЗСУ та передають їм інформацію. Також обурення серед так званих “військових блогерів” викликала нестача в армії РФ професійних військових аналітиків і недооцінка можливостей української розвідки.

“Пов’язаний з Кремлем військовий блогер скаржився, що російські офіцери мають погані процедури оперативної безпеки, попри те, що вони знають про небезпеки операцій на окупованому півдні України”, — зазначили в Інституті вивчення війни.

Як виявилося, генерал Цоков – не єдиний високопоставлений командир, якого втратила армія РФ на півдні України. Ще одного генерала з великою ймовірністю звільнили. Мова про командувача тієї ж 58-ї ЗВА.

“Повідомляється, що начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасимов звільнив командувача 58-ї ЗВА генерал-майора Івана Попова після того, як Попов висловив стурбованість щодо необхідності ротації військ у західній частині Запорізької області в умовах українських контрнаступів. Джерело, ймовірно, пов’язане з російськими спецслужбами, стверджувало, що Попов повідомив Герасимова про те, що частини 58-ї ЗВА, які намагаються запобігти наступу українських військ у західній частині Запорізької області, потребують ротації після тривалих бойових дій і значних втрат. Повідомляється, що Герасимов звинуватив Попова в панікерстві та шантажі російського військового командування. Джерело додало, що Герасимов звільнив Попова і направив його на передові позиції після того, як Попов пригрозив звернутися зі своєю скаргою до президента Росії Володимира Путіна. Інше російське джерело, яке, мабуть, контактувало з російськими військами в окупованій Запорізькій області, заявило, що його джерела підтвердили звільнення Попова після того, як він порушив “справжнє” питання про відсутність ротацій у Пологівському районі Оріхівської лінії фронту”, – привели наявну інформацію аналітики.

В ISW зазначили, що такі повідомлення, якщо вони відповідають дійсності, можуть підтвердити попередні оцінки, що російським силам не вистачає оперативних резервів, а оборонні лінії окупантів на півдні можуть бути крихкими.