Контрнаступ ЗСУ може реально загрожувати утриманню Бахмута РФ – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) оцінив ситуацію під Бахмутом, а також її оцінку офіційними джерелами в Україні та російськими військовими блогерами. ЗСУ вже беруть місто під вогневий контроль.

“10 липня українські офіційні особи заявили, що українські сили мають вогневий контроль над Бахмутом та російськими наземними лініями зв’язку навколо міста. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили взяли під контроль невказані висоти навколо Бахмута, що дозволило українським силам встановити вогневий контроль над самим Бахмутом. Українські офіційні особи нещодавно дали зрозуміти, що Україна прагне заманити російські війська в пастку всередині міста, і, схоже, українські операції в районі Бахмута останніми днями були спрямовані на те, щоб повільно оточити російські війська в Бахмуті та на його флангах”, – повідомили аналітики ISW.

При цьому автори зведення наголосили, що критично оцінювали твердження окупантів про те, що вони блокували українські комунікації у Бахмуті. “Українські заяви про встановлення вогневого контролю можуть бути правдивішими”, – вважають в Інституті вивчення війни.

“Страх перед українським вогневим контролем і неминучими загрозами Бахмуту також пронизує російський інформаційний простір, і російські блогери неодноразово висловлювали побоювання з приводу того, що українські війська оточують російські війська в Бахмуті, – зазначили аналітики. – Наполегливі сигнали українських офіційних осіб про оперативні наміри України в Бахмуті, поряд із явною стурбованістю блогерів щодо того, якими саме можуть бути ці наміри, дозволяють припустити, що українські контрнаступальні дії на цьому напрямку можуть реально загрожувати російському утриманню Бахмута, хоча ще зарано прогнозувати визволення міста”.