Контрнаступление ВСУ может реально угрожать удержанию Бахмута РФ — ISW

Институт изучения войны (ISW) оценил ситуацию под Бахмутом, а также ее оценки официальными источниками в Украине и российскими военными блогерами. ВСУ уже берут город под огневой контроль.

«10 июля украинские официальные лица заявили, что украинские силы имеют огневой контроль над Бахмутом и российскими наземными линиями связи вокруг города. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы взяли под контроль неуказанные высоты вокруг Бахмута, что позволило украинским силам установить огневой контроль над самим Бахмутом. Украинские официальные лица недавно дали понять, что Украина стремится заманить российские войска в ловушку внутри города, и, похоже, украинские операции в районе Бахмута в последние дни были направлены на то, чтобы медленно окружить российские войска в Бахмуте и на его флангах», — сообщили аналитики ISW.

При этом авторы сводки отметили, что критично оценивали утверждения оккупантов о том, что они блокировали украинские коммуникации в Бахмуте. «Украинские заявления об установлении огневого контроля могут быть более достоверными», — считают в Институте изучения войны.

«Страх перед украинским огневым контролем и неизбежными угрозами Бахмуту также пронизывает российское информационное пространство, и российские блоггеры неоднократно выражали опасения по поводу того, что украинские войска окружают российские войска в Бахмуте, — отметили аналитики. — Настойчивые сигналы украинских официальных лиц об оперативных намерениях Украины в Бахмуте, наряду с явной озабоченностью блогеров по поводу того, какими именно могут быть эти намерения, позволяют предположить, что украинские контрнаступательные действия на этом направлении могут реально угрожать российскому удержанию Бахмута, хотя еще слишком рано прогнозировать освобождение города».