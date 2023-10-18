Как на Лимано-Купянском направлении отбивали мощные танковые атаки РФ (видео)
Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ показало, как в начале октября на Лимано-Купянском направлении украинские защитники отражали мощные танковые атаки оккупантов и жгли их технику.
Вражеское нашествие, пишет СтратКом ВСУ, останавливали бойцы 88-го отдельного батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ во взаимодействии с 66-й отдельной механизированной бригадой имени князя Мстислава Храброго.
Эпизоды боев зафиксировали операторы БпЛА 88-го батальона, которые в этот период обеспечивали «глаза» силам обороны.
Видео: СтратКом ВСУ
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: атаки, купянск, купянское направление, Лиман, рф, танки, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 09:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ показало, как в начале октября на Лимано-Купянском направлении украинские защитники отражали мощные танковые атаки оккупантов и жгли их технику.".