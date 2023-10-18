Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

Как на Лимано-Купянском направлении отбивали мощные танковые атаки РФ (видео)

Общество 09:21   18.10.2023
Елена Нагорная

Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ показало, как в начале октября на Лимано-Купянском направлении украинские защитники отражали мощные танковые атаки оккупантов и жгли их технику.

Вражеское нашествие, пишет СтратКом ВСУ, останавливали бойцы 88-го отдельного батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ во взаимодействии с 66-й отдельной механизированной бригадой имени князя Мстислава Храброго.

Эпизоды боев зафиксировали операторы БпЛА 88-го батальона, которые в этот период обеспечивали «глаза» силам обороны.

Видео: СтратКом ВСУ

Читайте также: Как под Купянском уничтожили «Око Мордора» (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
ВР сегодня не смогла забрать военный НДФЛ у громад. Для Харькова это 3,4 млрд
ВР сегодня не смогла забрать военный НДФЛ у громад. Для Харькова это 3,4 млрд
17.10.2023, 23:19
В Харькове хотят переименовать железнодорожную станцию: началось обсуждение
В Харькове хотят переименовать железнодорожную станцию: началось обсуждение
17.10.2023, 14:21
Бизнес продолжает уезжать из Харькова: нужно освобождение от налогов — Чумак
Бизнес продолжает уезжать из Харькова: нужно освобождение от налогов — Чумак
17.10.2023, 08:53
В Харькове женщина погибла в собственном доме
В Харькове женщина погибла в собственном доме
18.10.2023, 08:55
Враг акцентирует внимание на харьковском участке и усиливает обстрелы — Евлаш
Враг акцентирует внимание на харьковском участке и усиливает обстрелы — Евлаш
18.10.2023, 10:09
Разведка Британии оценила веротяность прорыва войск РФ под Купянском и Лиманом
Разведка Британии оценила веротяность прорыва войск РФ под Купянском и Лиманом
18.10.2023, 10:37

Новости по теме:

09:21
Как на Лимано-Купянском направлении отбивали мощные танковые атаки РФ (видео)
19:22
Враг использует много бронетехники — Евлаш про бои под Купянском и Лиманом
18:57
Генштаб: враг не оставляет попыток прорваться на Харьковщине, 12 атак за сутки
10:01
214 оккупантов за сутки уничтожили на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ
20:26
21 атаку провели военные РФ за сутки в Купянском районе Харьковщины — Генштаб

Вы читали новость: «Как на Лимано-Купянском направлении отбивали мощные танковые атаки РФ (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 09:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ показало, как в начале октября на Лимано-Купянском направлении украинские защитники отражали мощные танковые атаки оккупантов и жгли их технику.".