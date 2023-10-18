Как на Лимано-Купянском направлении отбивали мощные танковые атаки РФ (видео)

Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ показало, как в начале октября на Лимано-Купянском направлении украинские защитники отражали мощные танковые атаки оккупантов и жгли их технику.

Вражеское нашествие, пишет СтратКом ВСУ, останавливали бойцы 88-го отдельного батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ во взаимодействии с 66-й отдельной механизированной бригадой имени князя Мстислава Храброго.

Эпизоды боев зафиксировали операторы БпЛА 88-го батальона, которые в этот период обеспечивали «глаза» силам обороны.

Видео: СтратКом ВСУ