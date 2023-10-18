Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

Як на Лимано-Куп’янському напрямку відбивали потужні танкові атаки РФ (відео)

Суспільство 09:21   18.10.2023
Олена Нагорна

Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ показало, як на початку жовтня на Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники відбивали потужні танкові атаки окупантів та палили їхню техніку.

Ворожу навалу, пише СтратКом ЗСУ, зупиняли бійці 88-го окремого батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони у взаємодії з 66-ю окремою механізованою бригадою імені князя Мстислава Хороброго.

Епізоди боїв зафіксували оператори БпЛА 88-го батальйону, які в цей період забезпечували “очі” силам оборони.

Відео: СтратКом ЗСУ

Читайте також: Як під Куп’янськом знищили “Око Мордора” (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Розвідка Британії оцінила ймовірність прориву РФ під Куп’янськом і Лиманом
Розвідка Британії оцінила ймовірність прориву РФ під Куп’янськом і Лиманом
18.10.2023, 10:37
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
17.10.2023, 19:11
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
18.10.2023, 09:30
Ворог акцентує увагу на харківській ділянці та посилює обстріли – Євлаш
Ворог акцентує увагу на харківській ділянці та посилює обстріли – Євлаш
18.10.2023, 10:09
Чи не надумали вмикати опалення в Харкові. Оперативна інформація Терехова
Чи не надумали вмикати опалення в Харкові. Оперативна інформація Терехова
17.10.2023, 20:02
У Харкові жінка загинула у власному будинку
У Харкові жінка загинула у власному будинку
18.10.2023, 08:55

Новини за темою:

09:21
Як на Лимано-Куп’янському напрямку відбивали потужні танкові атаки РФ (відео)
19:22
Ворог використовує багато бронетехніки – ЗСУ про бої під Куп’янськом і Лиманом
18:57
Генштаб: ворог не полишає спроб прорватися на Харківщині, 12 атак за добу
10:01
214 окупантів за добу знищили на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ
20:26
21 атаку провели за добу окупанти в Куп’янському районі Харківщини – Генштаб

Ви читали новину: «Як на Лимано-Куп’янському напрямку відбивали потужні танкові атаки РФ (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 09:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ показало, як на початку жовтня на Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники відбивали потужні танкові атаки окупантів та палили їхню техніку.".