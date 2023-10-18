Як на Лимано-Куп’янському напрямку відбивали потужні танкові атаки РФ (відео)
Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ показало, як на початку жовтня на Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники відбивали потужні танкові атаки окупантів та палили їхню техніку.
Ворожу навалу, пише СтратКом ЗСУ, зупиняли бійці 88-го окремого батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони у взаємодії з 66-ю окремою механізованою бригадою імені князя Мстислава Хороброго.
Епізоди боїв зафіксували оператори БпЛА 88-го батальйону, які в цей період забезпечували “очі” силам оборони.
Відео: СтратКом ЗСУ
Читайте також: Як під Куп’янськом знищили “Око Мордора” (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: атаки, куп'янск, купянское направление, Лиман, рф, танки, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як на Лимано-Куп’янському напрямку відбивали потужні танкові атаки РФ (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 09:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ показало, як на початку жовтня на Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники відбивали потужні танкові атаки окупантів та палили їхню техніку.".