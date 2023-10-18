Як на Лимано-Куп’янському напрямку відбивали потужні танкові атаки РФ (відео)

Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ показало, як на початку жовтня на Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники відбивали потужні танкові атаки окупантів та палили їхню техніку.

Ворожу навалу, пише СтратКом ЗСУ, зупиняли бійці 88-го окремого батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони у взаємодії з 66-ю окремою механізованою бригадою імені князя Мстислава Хороброго.

Епізоди боїв зафіксували оператори БпЛА 88-го батальйону, які в цей період забезпечували “очі” силам оборони.

Відео: СтратКом ЗСУ