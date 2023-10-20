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«Газсети» просит харьковчан проверять номер счета и реквизиты при оплате

Общество 16:49   20.10.2023
Оксана Якушко
«Газсети» просит харьковчан проверять номер счета и реквизиты при оплате

Харьковский городской филиал национального оператора «Газсети» напоминает о важности оплаты за услуги распределения газа до 20-го числа каждого месяца.

Как сообщили в филиале, при проведении платежей необходимо обязательно:

— указывать лицевой счет и адрес;
— следить за правильностью реквизитов (их можно найти в печатных или электронных платежках в личном кабинете: https://my.grmu.com.ua/login).
«Это простые советы от нас для экономии вашего времени. Спасибо, потому что каждый из вас сегодня спасает отопительный сезон», — отметили в филиале.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 16:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской филиал национального оператора «Газсети» напоминает о важности оплаты за услуги распределения газа до 20-го числа каждого месяца.".