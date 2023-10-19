Газ вернули во все дома на Харьковщине после атаки «шахедов» — Минэнерго
В Харьковской области по состоянию на 19 октября возобновили газоснабжение во всех домах, отключенных из-за обстрела газораспределительных станций поздно ночью 11 числа.
Об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины.
«Также обстрелом повреждены две линии электропередачи 110 кВ в Харьковской области. Потребители при этом не обесточивались», – добавили в Минэнерго.
Там также отметили, что без света из-за вражеских обстрелов остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
Напомним, что поздно ночью 11 октября Харьковскую область РФ атаковала «шахедами». Одно из попаданий было по газотранспортной системе, сообщали ранее в Минэнерго. 13 октября в Харьковском филиале «Газсети» отметили, что меньше, чем за сутки, газ подключили к 2 тысячам домов Солоницевской громады. 17 октября в Минэнерго сообщали, что без газа в Харьковской области остаются 2 тысячи домов. По состоянию на вчера, 18 октября, без газа оставалось еще 800 домов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, газ, дома, Минэнерго, обстрел, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области по состоянию на 19 октября возобновили газоснабжение во всех домах, отключенных из-за обстрела газораспределительных станций поздно ночью 11 числа.".