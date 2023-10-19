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Газ вернули во все дома на Харьковщине после атаки «шахедов» — Минэнерго

Общество 12:13   19.10.2023
Виктория Яковенко
Газ вернули во все дома на Харьковщине после атаки «шахедов» — Минэнерго

В Харьковской области по состоянию на 19 октября возобновили газоснабжение во всех домах, отключенных из-за обстрела газораспределительных станций поздно ночью 11 числа.

Об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины.

«Также обстрелом повреждены две линии электропередачи 110 кВ в Харьковской области. Потребители при этом не обесточивались», – добавили в Минэнерго.

Там также отметили, что без света из-за вражеских обстрелов остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Напомним, что поздно ночью 11 октября Харьковскую область РФ атаковала «шахедами». Одно из попаданий было по газотранспортной системе, сообщали ранее в Минэнерго. 13 октября в Харьковском филиале «Газсети» отметили, что меньше, чем за сутки, газ подключили к 2 тысячам домов Солоницевской громады. 17 октября в Минэнерго сообщали, что без газа в Харьковской области  остаются 2 тысячи домов. По состоянию на вчера, 18 октября, без газа оставалось еще 800 домов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области по состоянию на 19 октября возобновили газоснабжение во всех домах, отключенных из-за обстрела газораспределительных станций поздно ночью 11 числа.".