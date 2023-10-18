На Харьковщине без газа остаются 800 домов из-за атаки «шахедов» 12.10
На Харьковщине по состоянию на 18 октября возобновили газоснабжение для 1,2 тысячи домохозяйств, отключенных из-за обстрела газораспределительных станций 12 числа.
По данным Министерства энергетики Украины, без газа остаются еще около 800 домов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Также в Минэнерго заявили, что из-за вражеских обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
«Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. Всего за сутки энергетики запитали 16,7 тысячи потребителей. Большинство из них – это абоненты в Харьковской и Донецкой областях», – добавили в Минэнерго.
Напомним, что в ночь на 12 октября Харьковскую область РФ атаковала «шахедами». Одно из попаданий было по газотранспортной системе, сообщали ранее в Минэнерго. 13 октября в Харьковском филиале «Газсети» отметили, что меньше, чем за сутки, газ подключили к 2 тысячам домов Солоницевской громады. 17 октября в Минэнерго сообщали, что без газа в Харьковской области остаются 2 тысячи домов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, газ, Минэнерго, свет, удар, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине по состоянию на 18 октября возобновили газоснабжение для 1,2 тысячи домохозяйств, отключенных из-за обстрела газораспределительных станций 12 числа.".