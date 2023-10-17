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Атака «шахедов» 12.10: сколько домов на Харьковщине до сих пор без газа

Общество 11:47   17.10.2023
Виктория Яковенко
Атака «шахедов» 12.10: сколько домов на Харьковщине до сих пор без газа

Без газа в Харьковской области из-за  удара «шахедами» 12 октября по объектам газотранспортной системы остаются 2 тысячи домов.

Об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины.

«За сутки подключены 2 тысячи домохозяйств. Остаются без газоснабжения 2 тысячи домохозяйств. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — отметили в министерстве.

Также по данным Минэнерго, в результате российских обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Напомним, что в ночь на 12 октября Харьковскую область РФ атаковала «шахедами». Одно из попаданий было по газотранспортной системе, сообщали ранее в Минэнерго. 13 октября в Харьковском филиале «Газсети» отметили, что меньше, чем за сутки, газ подключили к 2 тысячам домов Солоницевской громады.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 11:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без газа в Харьковской области из-за  удара «шахедами» 12 октября по объектам газотранспортной системы остаются 2 тысячи домов.".