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Атака «шахедів» 12.10: скільки домів на Харківщині досі без газу – Міненерго

Суспільство 11:47   17.10.2023
Вікторія Яковенко
Атака «шахедів» 12.10: скільки домів на Харківщині досі без газу – Міненерго

Без газу на Харківщині внаслідок удару «шахедами» 12 жовтня по об’єктах газотранспортної системи залишаються 2 тисячі будинків.

Про це повідомляють в Міністерстві енергетики України.

«За добу підключено 2 тисячі домогосподарств. Залишаються без газопостачання 2 тисячі домогосподарств. Аварійно-відновлювальні роботи тривають», – зазначили в міністерстві.

Також за даними Міненерго, внаслідок російських обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Нагадаємо, що в ніч на 12 жовтня Харківську область РФ атакувала «шахедами». Одне із влучань було по газотранспортній системі, повідомляли раніше в Міненерго. 13 жовтня у Харківській філії «Газмережі» зазначили, що менше, ніж за добу, газ під’єднали до 2 тисяч будинків Солоницівської громади.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 11:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без газу на Харківщині внаслідок удару «шахедами» 12 жовтня по об’єктах газотранспортної системи залишаються 2 тисячі будинків.".