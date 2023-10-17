Атака «шахедів» 12.10: скільки домів на Харківщині досі без газу – Міненерго
Без газу на Харківщині внаслідок удару «шахедами» 12 жовтня по об’єктах газотранспортної системи залишаються 2 тисячі будинків.
Про це повідомляють в Міністерстві енергетики України.
«За добу підключено 2 тисячі домогосподарств. Залишаються без газопостачання 2 тисячі домогосподарств. Аварійно-відновлювальні роботи тривають», – зазначили в міністерстві.
Також за даними Міненерго, внаслідок російських обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Нагадаємо, що в ніч на 12 жовтня Харківську область РФ атакувала «шахедами». Одне із влучань було по газотранспортній системі, повідомляли раніше в Міненерго. 13 жовтня у Харківській філії «Газмережі» зазначили, що менше, ніж за добу, газ під’єднали до 2 тисяч будинків Солоницівської громади.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, газ, Минэнерго, удары, харківщина, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 11:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без газу на Харківщині внаслідок удару «шахедами» 12 жовтня по об’єктах газотранспортної системи залишаються 2 тисячі будинків.".