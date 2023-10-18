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На Харківщині без газу досі залишаються 800 домів через атаку «шахедів» 12.10

Суспільство 13:40   18.10.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині без газу досі залишаються 800 домів через атаку «шахедів» 12.10

На Харківщині станом на 18 жовтня відновили газопостачання для 1,2 тисячі домогосподарств, відключених через обстріл газорозподільних станцій 12 числа.

За даними Міністерства енергетики України, без газу залишаються ще майже 800 будинків. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Також у Міненерго заявили, що через ворожі обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

«Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом за добу енергетики заживили 16,7 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти в Харківській та Донецькій областях», – додали в Міненерго.

Нагадаємо, що в ніч на 12 жовтня Харківську область РФ атакувала «шахедами». Одне із влучань було по газотранспортній системі, повідомляли раніше в Міненерго. 13 жовтня у Харківській філії «Газмережі» зазначили, що менше, ніж за добу, газ під’єднали до 2 тисяч будинків Солоницівської громади. 17 жовтня у Міненерго повідомляли, що без газу в Харківській області залишаються 2 тисячі будинків.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 13:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині станом на 18 жовтня відновили газопостачання для 1,2 тисячі домогосподарств, відключених через обстріл газорозподільних станцій 12 числа.".