На Харківщині без газу досі залишаються 800 домів через атаку «шахедів» 12.10
На Харківщині станом на 18 жовтня відновили газопостачання для 1,2 тисячі домогосподарств, відключених через обстріл газорозподільних станцій 12 числа.
За даними Міністерства енергетики України, без газу залишаються ще майже 800 будинків. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Також у Міненерго заявили, що через ворожі обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
«Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Загалом за добу енергетики заживили 16,7 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти в Харківській та Донецькій областях», – додали в Міненерго.
Нагадаємо, що в ніч на 12 жовтня Харківську область РФ атакувала «шахедами». Одне із влучань було по газотранспортній системі, повідомляли раніше в Міненерго. 13 жовтня у Харківській філії «Газмережі» зазначили, що менше, ніж за добу, газ під’єднали до 2 тисяч будинків Солоницівської громади. 17 жовтня у Міненерго повідомляли, що без газу в Харківській області залишаються 2 тисячі будинків.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, газ, Минэнерго, свет, удар, харківщина, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині без газу досі залишаються 800 домів через атаку «шахедів» 12.10»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині станом на 18 жовтня відновили газопостачання для 1,2 тисячі домогосподарств, відключених через обстріл газорозподільних станцій 12 числа.".