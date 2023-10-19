Газ відновили у всіх будинках на Харківщині після атаки «шахедів» – Міненерго

У Харківській області станом на 19 жовтня відновили газопостачання у всіх будинках, відключених через обстріл газорозподільних станцій пізно вночі 11 числа.

Про це повідомляють в Міністерстві енергетики України.

«Також обстрілом пошкоджено дві лінії електропередачі 110 кВ у Харківській області. Споживачі при цьому не знеструмлювалися», – додали в Міненерго.

Там також зазначили, що без світла через ворожі обстріли залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, що пізно вночі 11 жовтня Харківську область РФ атакували «шахедами». Одне із влучань було по газотранспортній системі, повідомляли раніше в Міненерго. 13 жовтня у Харківській філії «Газмережі» зазначили, що менше, ніж за добу, газ під’єднали до 2 тисяч будинків Солоницівської громади. 17 жовтня у Міненерго повідомляли, що без газу в Харківській області залишаються 2 тисячі будинків. Станом на вчора, 18 жовтня, без газу залишалося ще 800 будинків.