Live
  • Чт 19.10.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.56
  • EUR 38.61

Газ відновили у всіх будинках на Харківщині після атаки «шахедів» – Міненерго

Суспільство 12:13   19.10.2023
Вікторія Яковенко
Газ відновили у всіх будинках на Харківщині після атаки «шахедів» – Міненерго

У Харківській області станом на 19 жовтня відновили газопостачання у всіх будинках, відключених через обстріл газорозподільних станцій пізно вночі 11 числа.

Про це повідомляють в Міністерстві енергетики України.

«Також обстрілом пошкоджено дві лінії електропередачі 110 кВ у Харківській області. Споживачі при цьому не знеструмлювалися», – додали в Міненерго.

Там також зазначили, що без світла через ворожі обстріли залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, що пізно вночі 11 жовтня Харківську область РФ атакували «шахедами». Одне із влучань було по газотранспортній системі, повідомляли раніше в Міненерго. 13 жовтня у Харківській філії «Газмережі» зазначили, що менше, ніж за добу, газ під’єднали до 2 тисяч будинків Солоницівської громади. 17 жовтня у Міненерго повідомляли, що без газу в Харківській області залишаються 2 тисячі будинків. Станом на вчора, 18 жовтня, без газу залишалося ще 800 будинків.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Скандал з воїном у Харківській МСЕК. Зачитували закон – версія голови комісії
Скандал з воїном у Харківській МСЕК. Зачитували закон – версія голови комісії
19.10.2023, 12:45
По Харкову вранці вдарили не С-300: інформація слідчих
По Харкову вранці вдарили не С-300: інформація слідчих
18.10.2023, 17:54
Газ відновили у всіх будинках на Харківщині після атаки «шахедів» – Міненерго
Газ відновили у всіх будинках на Харківщині після атаки «шахедів» – Міненерго
19.10.2023, 12:13
На Харківщині накрили мережу нарколабораторій, яку «кришували» правоохоронці
На Харківщині накрили мережу нарколабораторій, яку «кришували» правоохоронці
19.10.2023, 11:40
Чи є військова загроза Харкову: інформація мера
Чи є військова загроза Харкову: інформація мера
19.10.2023, 09:18
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 11 до 20 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 11 до 20 тисяч гривень
19.10.2023, 11:16

Новини за темою:

16:09
Журналісти зібрали докази, що по лікарні в Газі вдарили бійці ХАМАС
13:40
На Харківщині без газу досі залишаються 800 домів через атаку «шахедів»
11:47
Скільки домів на Харківщині досі без газу після атаки “шахедів” – Міненерго
07:23
Генштаб ЗСУ по Харківщині: десять атак військ РФ і удари з авіації
19:23
5 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Газ відновили у всіх будинках на Харківщині після атаки «шахедів» – Міненерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області станом на 19 жовтня відновили газопостачання у всіх будинках, відключених через обстріл газорозподільних станцій пізно вночі 11 числа.".