«Газмережі» просить харків’ян перевіряти рахунок і реквізити під час оплати
Харківська міська філія національного оператора «Газмережі» нагадує про важливість сплати за послуги розподілу газу до 20-го числа кожного місяця.
Як повідомили у філії, під час проведення платежів необхідно обов’язково:
– вказувати особовий рахунок та адресу;
– стежити за правильністю реквізитів (їх можна знайти в друкованих чи електронних платіжках в особистому кабінеті: https://my.grmu.com.ua/login).
– стежити за правильністю реквізитів (їх можна знайти в друкованих чи електронних платіжках в особистому кабінеті: https://my.grmu.com.ua/login).
«Це прості поради від нас для економії вашого часу. Щиро дякуємо, бо кожен з вас сьогодні рятує опалювальний сезон», – зазначили у філії.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: газ, Газсети, оплата, реквизиты, Харків, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 16:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міська філія національного оператора «Газмережі» нагадує про важливість сплати за послуги розподілу газу до 20-го числа кожного місяця.".