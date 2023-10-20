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«Газмережі» просить харків’ян перевіряти рахунок і реквізити під час оплати

Суспільство 16:49   20.10.2023
Оксана Якушко
«Газмережі» просить харків’ян перевіряти рахунок і реквізити під час оплати
Харківська міська філія національного оператора «Газмережі» нагадує про важливість сплати за послуги розподілу газу до 20-го числа кожного місяця.
Як повідомили у філії, під час проведення платежів необхідно обов’язково:

– вказувати особовий рахунок та адресу;
– стежити за правильністю реквізитів (їх можна знайти в друкованих чи електронних платіжках в особистому кабінеті: https://my.grmu.com.ua/login).
«Це прості поради від нас для економії вашого часу. Щиро дякуємо, бо кожен з вас сьогодні рятує опалювальний сезон», – зазначили у філії.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 16:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міська філія національного оператора «Газмережі» нагадує про важливість сплати за послуги розподілу газу до 20-го числа кожного місяця.".