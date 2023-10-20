«Газмережі» просить харків’ян перевіряти рахунок і реквізити під час оплати



– стежити за правильністю реквізитів (їх можна знайти в друкованих чи електронних платіжках в особистому кабінеті: – вказувати особовий рахунок та адресу;– стежити за правильністю реквізитів (їх можна знайти в друкованих чи електронних платіжках в особистому кабінеті: https://my.grmu.com.ua/login ).

«Це прості поради від нас для економії вашого часу. Щиро дякуємо, бо кожен з вас сьогодні рятує опалювальний сезон», – зазначили у філії.

Як повідомили у філії, під час проведення платежів необхідно обов’язково: