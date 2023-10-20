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Три дня не будут ходить трамвай и автобус по некоторым маршрутам в Харькове

Общество 17:04   20.10.2023
Оксана Якушко
Три дня не будут ходить трамвай и автобус по некоторым маршрутам в Харькове

Трамвай №8 и автобус №260 с 16:00 20 октября до 13:00 23 октября не будут ходить по пр. Героев Сталинграда, на участке от пр. Гагарина до ул. Морозова, и по ул. Морозова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Георгия Тарасенко.

Это связано с переустройством линии электропередач по ул. Морозова,  сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамвай №8 будет курсировать так: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей.

Кроме того, по ул. Морозова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Георгия Тарасенко, будет прекращено движение автобусов с 9:00 21 октября до 18:00 22 октября.

В это время автобус №260е будет курсировать следующим образом: ст. Основа – ул. Валдайская – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Храмова – ул. Тарасовская – ул. Теробороновская (в обратном направлении: пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко) – ул. Олега Громадского – ДК «ХЭМЗ».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 17:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвай №8 и автобус №260 с 16:00 20 октября до 13:00 23 октября не будут ходить по пр. Героев Сталинграда, на участке от пр. Гагарина до ул. Морозова, и по ул. Морозова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Георгия Тарасенко.".