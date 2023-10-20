Три дні не ходитимуть трамвай і автобус деякими маршрутами у Харкові

Трамвай №8 та автобус №260 з 16:00 20 жовтня до 13:00 23 жовтня не ходитимуть по пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від пр. Гагаріна до вул. Морозова, та по вул. Морозова на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Георгія Тарасенка.

Це пов’язано з перебудовою лінії електропередач на вул. Морозова, повідомили у Департаменті інфраструктури.