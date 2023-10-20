Три дні не ходитимуть трамвай і автобус деякими маршрутами у Харкові
Трамвай №8 та автобус №260 з 16:00 20 жовтня до 13:00 23 жовтня не ходитимуть по пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від пр. Гагаріна до вул. Морозова, та по вул. Морозова на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Георгія Тарасенка.
Це пов’язано з перебудовою лінії електропередач на вул. Морозова, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.
Крім того, на вул. Морозова, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Георгія Тарасенка, буде припинений рух автобусів з 9:00 21 жовтня до 18:00 22 жовтня.
У цей час автобус №260е курсуватиме так: ст. Основа – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Храмова – вул. Тарасівська – вул. Тероборонівська (у зворотному напрямку: пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка) – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: автобус, движение, день, маршрут, ремонт, трамвай, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 17:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамвай №8 та автобус №260 з 16:00 20 жовтня до 13:00 23 жовтня не ходитимуть по пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від пр. Гагаріна до вул. Морозова, та по вул. Морозова на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Георгія Тарасенка.".