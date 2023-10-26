Групповое ДТП: 3 автомобиля столкнулись на трассе под Харьковом (фото)

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в поселке Солоницевка Харьковской области, сообщили в Нацполиции.

26 октября около 16:50 столкнулись двигавшиеся во встречном направлении «ВАЗ-2110» и «Volkswagen Caddy».

Водитель Fiat Doblo не успел затормозить и столкнулся с указанными автомобилями.

Разные травмы получил 50-летний водитель «ВАЗ». Его отвезли в больницу.