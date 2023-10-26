Групповое ДТП: 3 автомобиля столкнулись на трассе под Харьковом (фото)
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в поселке Солоницевка Харьковской области, сообщили в Нацполиции.
26 октября около 16:50 столкнулись двигавшиеся во встречном направлении «ВАЗ-2110» и «Volkswagen Caddy».
Водитель Fiat Doblo не успел затормозить и столкнулся с указанными автомобилями.
Разные травмы получил 50-летний водитель «ВАЗ». Его отвезли в больницу.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, авто, автомобиль, ДТП, машина, Нацполиция, солоницевка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 19:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в поселке Солоницевка Харьковской области, сообщили в Нацполиции.".