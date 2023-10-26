Масштабное ДТП: 5 автомобилей столкнулись на проспекте Героев Харькова (фото)
Правоохранители Харькова выясняют обстоятельства ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили в Нацполиции.
Масштабная авария на проспекте Героев Харькова произошла 26 октября около 10.40.
Водитель Mitsubishi Galant столкнулся с автомобилями Audi A6, Hyundai Sonata, Skoda Rapid, в результате чего наехали еще на автомобиль ВАЗ 2106.
Из-за столкновения 45-летний водитель Hyundai Sonata получил ушибы. Его доставили в больницу.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, автомобиль, ДТП, машина, Нацполиция, проспект героев харькова, столкновение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харькова выясняют обстоятельства ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили в Нацполиции.".