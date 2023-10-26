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Масштабное ДТП: 5 автомобилей столкнулись на проспекте Героев Харькова (фото)

Происшествия 17:51   26.10.2023
Оксана Якушко
Масштабное ДТП: 5 автомобилей столкнулись на проспекте Героев Харькова (фото)

Правоохранители Харькова выясняют обстоятельства ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили в Нацполиции.

Масштабная авария на проспекте Героев Харькова произошла 26 октября около 10.40.

Водитель Mitsubishi Galant столкнулся с автомобилями Audi A6, Hyundai Sonata, Skoda Rapid, в результате чего наехали еще на автомобиль ВАЗ 2106.

Из-за столкновения 45-летний водитель Hyundai Sonata получил ушибы. Его доставили в больницу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 17:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харькова выясняют обстоятельства ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили в Нацполиции.".