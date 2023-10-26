Масштабна ДТП: 5 автівок зіштовхнулися на проспекті Героїв Харкова (фото)

Правоохоронці Харкова з’ясовують обставини ДТП за участю п’яти автомобілів, повідомили у Нацполіції.

Масштабна аварія на проспекті Героїв Харкова сталася 26 жовтня близько 10:40.

Водій “Mitsubishi Galant” зіштовхнувся з автівками “Audi A6”, “Hyundai Sonata”, “Skoda Rapid”, внаслідок чого наїхали ще на автомобіль “ВАЗ 2106”.

Через зіткнення 45-річний водій “Hyundai Sonata” отримав забої. Його ушпиталили.