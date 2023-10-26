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Масштабна ДТП: 5 автівок зіштовхнулися на проспекті Героїв Харкова (фото)

Події 17:51   26.10.2023
Оксана Якушко
Масштабна ДТП: 5 автівок зіштовхнулися на проспекті Героїв Харкова (фото)

Правоохоронці Харкова з’ясовують обставини ДТП за участю п’яти автомобілів, повідомили у Нацполіції.

Масштабна аварія на проспекті Героїв Харкова сталася 26 жовтня близько 10:40.

Водій “Mitsubishi Galant” зіштовхнувся з автівками “Audi A6”, “Hyundai Sonata”, “Skoda Rapid”, внаслідок чого наїхали ще на автомобіль “ВАЗ 2106”.

Через зіткнення 45-річний водій “Hyundai Sonata” отримав забої. Його ушпиталили.

Читайте також: Один водій загинув, інший у лікарні внаслідок ДТП на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 17:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харкова з’ясовують обставини ДТП за участю п’яти автомобілів, повідомили у Нацполіції.".