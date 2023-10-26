Гуртова ДТП: 3 автівки зіткнулися на трасі під Харковом (фото)
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у селищі Солоницівка Харківської області, повідомили у Нацполіції.
26 жовтня близько 16:50 зіткнулися “ВАЗ-2110” та “Volkswagen Caddy”, які рухалися у зустрічному напрямку.
Водій “Fiat Doblo” не встиг загальмувати й зіштовхнувся з вказаними автівками.
Різні травми зазнав 50-річний водій “ВАЗ”. Його відвезли до лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 19:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у селищі Солоницівка Харківської області, повідомили у Нацполіції.".