Гуртова ДТП: 3 автівки зіткнулися на трасі під Харковом (фото)

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у селищі Солоницівка Харківської області, повідомили у Нацполіції.

26 жовтня близько 16:50 зіткнулися “ВАЗ-2110” та “Volkswagen Caddy”, які рухалися у зустрічному напрямку.

Водій “Fiat Doblo” не встиг загальмувати й зіштовхнувся з вказаними автівками.

Різні травми зазнав 50-річний водій “ВАЗ”. Його відвезли до лікарні.