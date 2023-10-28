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В больницах Харьковщины накопились неиспользованных 3,6 млрд грн за медпомощь

Общество 11:21   28.10.2023
Оксана Якушко
В больницах Харьковщины накопились неиспользованных 3,6 млрд грн за медпомощь

Остатки неиспользованных средств на счетах больниц говорят о том, что пациенты частично оплатили услуги, за которые больницам в полном объеме уже уплатило государство или что медучреждение находится в оккупации.

На счетах поставщиков медицинских услуг (коммунальных больниц) объем финансовых остатков вырос до 26 млрд грн, что на 10 млрд грн больше, чем по состоянию на 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Остатки средств находятся на счетах поставщиков:

первичной медицинской помощи – 3,4 млрд грн (увеличение вдвое)
экстренной медицинской помощи – 3,2 млрд грн (увеличение в 1,2 раза)
специализированной медицинской помощи – 19,4 млрд грн (увеличение в
1,7 раза).

По состоянию на 30.06.2023 наибольшие остатки у поставщиков экстренной медицинской помощи, в частности в Донецкой области – 646,3 млн грн, Харьковской области – 448,2 млн грн, Кировоградской области – 369,6 млн грн, Запорожской – 219 млн грн и Луганской – 193 млн гривен.

Харьковская область – абсолютный лидер по неиспользованным средствам у больниц по вторичной медицинской помощи. По состоянию на 30.06. 2023 года остатки неиспользованных средств во вторичной медицинской помощи составили в Харьковской области 3,6 млрд. грн.

Наибольший прирост неиспользованных средств наблюдается у больниц, расположенных на временно оккупированных территориях. Объем остатков таких 148 поставщиков увеличился в 3,6 раза и составляет 1,9 млрд гривен.

Существенно увеличились остатки средств в больницах онкологического профиля. У 28 поставщиков с начала 2022 года остатки выросли почти вдвое и их объем составляет 2,3 млрд гривен. В то же время 9 заведений имеют остатки в размере от 118 млн грн до более 270 млн гривен. Это говорит о частичной оплате пациентами услуг, за которые поставщикам медицинских услуг в полном объеме уже уплатило государство.

«Существенное накопление остатков средств свидетельствует о необходимости изменения подходов в осуществлении оплат по программе медицинских гарантий, в частности для поставщиков, расположенных на временно оккупированных территориях», — подтвердил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 11:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Остатки неиспользованных средств на счетах больниц говорят о том, что пациенты частично оплатили услуги, за которые больницам в полном объеме уже уплатило государство или что медучреждение находится в оккупации.".