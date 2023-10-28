У лікарнях Харківщини накопичилися невикористаних 3,6 млрд грн за меддопомогу
Залишки невикористаних коштів на рахунках лікарень говорять про те, що пацієнти частково сплатили за послуги, за які лікарням у повному обсязі вже сплатила держава, або що медустанова знаходиться в окупації.
На рахунках постачальників медичних послуг (комунальних лікарень) обсяг фінансових залишків зріс до 26 млрд. грн., що на 10 млрд. грн. більше, ніж станом на 1 січня 2022 року, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів .
Залишки коштів знаходяться на рахунках надавачів:
первинної медичної допомоги – 3,4 млрд грн (збільшення вдвічі)
екстреної медичної допомоги – 3,2 млрд грн (збільшення у 1,2 раза)
спеціалізованої медичної допомоги – 19,4 млрд грн (збільшення у 1,7 раза).
Станом на 30.06.2023 найбільші залишки у надавачів екстреної медичної допомоги, зокрема в Донецькій області – 646,3 млн грн, Харківській області – 448,2 млн грн, Кіровоградської області – 369,6 млн грн, Запорізькій – 219 млн грн та Луганській – 193 млн гривень.
Харківська область – абсолютний лідер із невикористаних коштів у лікарень із вторинної медичної допомоги. Станом на 30.06. 2023 року залишки невикористаних коштів у вторинній медичній допомозі становили у Харківській області 3,6 млрд. грн.
Найбільший приріст невикористаних коштів спостерігається у лікарень, які розташовані на тимчасово окупованих територіях. Обсяг залишків таких 148 постачальників збільшився у 3,6 раза і становить 1,9 млрд гривень.
Суттєво збільшились залишки коштів у лікарнях онкологічного профілю. У 28 постачальників з початку 2022 року залишки зросли майже вдвічі і їхній обсяг становить 2,3 млрд гривень. У той же час 9 закладів мають залишки у розмірі від 118 млн. грн. до понад 270 млн. гривень. Це говорить про часткову оплату пацієнтами послуг, за які постачальникам медичних послуг у повному обсязі вже сплатила держава.
«Суттєве накопичення залишків коштів свідчить про необхідність зміни підходів у здійсненні оплат за програмою медичних гарантій, зокрема для надавачів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, і вжиття заходів для ефективного використання накопичених коштів, а також посилення контролю за якістю та безоплатністю послуг для пацієнтів», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 11:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Залишки невикористаних коштів на рахунках лікарень говорять про те, що пацієнти частково сплатили за послуги, за які лікарням у повному обсязі вже сплатила держава, або що медустанова знаходиться в окупації.".