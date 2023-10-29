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В Харькове патрульные вернули военному потерявшегося пса (фото)

Общество 18:30   29.10.2023
Оксана Горун
В Харькове патрульные вернули военному потерявшегося пса (фото) Фото: Патрульная полиция Харьковщины

Породистую собаку, явно потерявшую хозяина, полицейские обнаружили на улице Морозова в Харькове. Пес бегал по проезжей части, рискуя попасть под колеса.

«Патрульные немедленно включили красные и синие проблесковые маячки, чтобы привлечь водителей и остановить движение. Алина Самченко и Антон Доскач смогли наладить контакт с собачкой, после чего посадить в служебный автомобиль. На ошейнике полицейские увидели QR-код, благодаря которому они узнали что животное зовут Девчуля», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Патрульные вернули военному собаку в Харькове
Фото: Патрульная полиция Харьковщины

Проверив соцсети, патрульные выяснили, что собаку ищут хозяева, связались с ними и сообщили, что пропажа нашлась. Как оказалось, владелец Девчули — военный, он подобрал пса на деоккупированных территориях.

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Патрульные вернули военному собаку в Харькове 2
Фото: Патрульная полиция Харьковщины

«Он рассказал, что нашел животное в поселке Боровая, выходил и вылечил его, после чего они последние месяцы всегда были вдвоем. Но вчера случилось то, что взбудоражило семью – Девчуля исчезла. К счастью, эта история завершилась хорошо», — отметили патрульные.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 18:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Породистую собаку, явно потерявшую хозяина, полицейские обнаружили на улице Морозова в Харькове. Пес бегал по проезжей части, рискуя попасть под колеса".