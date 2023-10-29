В Харькове патрульные вернули военному потерявшегося пса (фото)
Породистую собаку, явно потерявшую хозяина, полицейские обнаружили на улице Морозова в Харькове. Пес бегал по проезжей части, рискуя попасть под колеса.
«Патрульные немедленно включили красные и синие проблесковые маячки, чтобы привлечь водителей и остановить движение. Алина Самченко и Антон Доскач смогли наладить контакт с собачкой, после чего посадить в служебный автомобиль. На ошейнике полицейские увидели QR-код, благодаря которому они узнали что животное зовут Девчуля», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
Проверив соцсети, патрульные выяснили, что собаку ищут хозяева, связались с ними и сообщили, что пропажа нашлась. Как оказалось, владелец Девчули — военный, он подобрал пса на деоккупированных территориях.
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«Он рассказал, что нашел животное в поселке Боровая, выходил и вылечил его, после чего они последние месяцы всегда были вдвоем. Но вчера случилось то, что взбудоражило семью – Девчуля исчезла. К счастью, эта история завершилась хорошо», — отметили патрульные.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военный, патрульні, патрульные, полиция, собака;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 18:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Породистую собаку, явно потерявшую хозяина, полицейские обнаружили на улице Морозова в Харькове. Пес бегал по проезжей части, рискуя попасть под колеса".