В Харькове патрульные вернули военному потерявшегося пса (фото)

Породистую собаку, явно потерявшую хозяина, полицейские обнаружили на улице Морозова в Харькове. Пес бегал по проезжей части, рискуя попасть под колеса.

«Патрульные немедленно включили красные и синие проблесковые маячки, чтобы привлечь водителей и остановить движение. Алина Самченко и Антон Доскач смогли наладить контакт с собачкой, после чего посадить в служебный автомобиль. На ошейнике полицейские увидели QR-код, благодаря которому они узнали что животное зовут Девчуля», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Проверив соцсети, патрульные выяснили, что собаку ищут хозяева, связались с ними и сообщили, что пропажа нашлась. Как оказалось, владелец Девчули — военный, он подобрал пса на деоккупированных территориях.

«Он рассказал, что нашел животное в поселке Боровая, выходил и вылечил его, после чего они последние месяцы всегда были вдвоем. Но вчера случилось то, что взбудоражило семью – Девчуля исчезла. К счастью, эта история завершилась хорошо», — отметили патрульные.