У Харкові патрульні повернули військовому пса, що загубився (фото)

Породистого собаку, який явно втратив господаря, поліціянти виявили на вулиці Морозова у Харкові. Пес бігав проїжджою частиною, ризикуючи потрапити під колеса.

“Патрульні негайно увімкнули червоні та сині проблискові маячки, аби привернути увагу водіїв та зупинити рух.

Аліна Самченко та Антон Доскач змогли налагодити контакт з собачкою, після чого посадити до службового авто. На ошийнику поліцейські побачили QR-код, завдяки якому вони дізнались що тварину звуть Дівчуля”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Перевіривши соцмережі, патрульні з’ясували, що собаку шукають господарі, зв’язалися з ними та повідомили, що пес знайшовся. Як виявилося, власник Дівчулі – військовий, він підібрав пса на деокупованих територіях.

“Він розповів, що знайшов тварину у селищі Борова, виходив та вилікував її, після чого вони останні місяці завжди були удвох. Але вчора сталось те, що сколихнуло родину — Дівчуля зникла. На щастя, ця історія завершилася добре”, – зазначили патрульні.