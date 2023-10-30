Как организовать рабочее место для онлайн-школьника в Харькове: советы

Областное ГУ Госпродпотребслужбы собрало рекомендации для родителей, чьи дети в Харькове и районах области продолжают учиться онлайн.

«В текущем учебном году в большинстве учебных заведений региона учебный процесс осуществляется онлайн. И если в школе на уроках за осанкой следят педагоги, то выбор правильного, грамотно устроенного места для занятий на дому это исключительно задача родителей», — подчеркнули специалисты Госпродпотребслужбы.

При этом, по их мнению, часто вопросу, в каких условиях получает знания школьник, уделяют недостаточно внимания. В результате часто учителя видят на уроках детей, которые учатся прямо в постели или же на кухне, или сидя (лежа) на полу. Такая «домашняя обстановка» в онлайн-школе вредит детскому здоровью.

«Неправильно подобранная мебель (высота стула или неудачная конфигурация стола) чревата гораздо большими проблемами, чем обычное неудобство. Неправильное положение позвоночника приводит к сколиозу (боковое искривление позвоночника), кифозу (искажение позвоночника выпуклостью назад) и другим нарушениям осанки», — предупредили в Госпродпотребслужбе.

Понять, правильно ли подобрана учебная мебель, не так сложно. Для этого существуют простые тесты. Подходит ли стол школьнику, можно определить следующим образом.

«Ребенок, поставив локти на столешницу, должен прикоснуться пальцами к вискам. Если пальцы оказались выше висков или не достают до них, значит, стол не подходит ребенку», — пояснили специалисты.

Слишком низкий стол заставляет ребенка наклоняться — и портить себе осанку. Слишком высокий — напрягаться, вытягиваясь, и тем самым повышает утомляемость.

Помимо высоты учебного стола, важен еще один параметр — ширина. Она должна обеспечивать расстояние не менее 50 см от глаз ребенка до монитора компьютера.

Рациональным выбором специалисты считают приобретение стола с регулируемым наклоном столешницы (небольшой наклон, как у школьной парты, снижает нагрузку на верхний отдел позвоночника).

Что касается выбора стула, то идеально — если он позволяет регулировать высоту, положение спинки и подлокотников.

«При работе ступни ребенка должны полностью опираться на пол, а между голенями и бедрами создаваться прямой угол», — пояснили в ГУ Госпродпотребслужбы.

Важный момент в выборе места для учебы — освещение. Идеально, когда есть и естественный, и искусственный свет. При этом освещаться рабочее место правшей должно слева, а левшей – справа.

«Часто стол ребенка размещают напротив окна. Но при такой расстановке прямой свет отражается от листов тетради, и глаза устают. Нельзя разрешать ребенку работать только при лампе, если на улице темно. Нужно включать свет и в комнате, чтобы не было резкого перепада освещения», — предупредили специалисты.

Наконец, выбирая мебель для школьника, необходимо позаботиться о ее безопасности: углы должны быть скругленными (или обеспечены накладками), кресла — со стопорами, блокирующими колеса, материалы, из которых изготовлена мебель, — нетоксичными.

«При организации рабочего места советуем родителям: учитывать интересы ребенка (если он любит рисовать, необходимо больше места выделить для альбомов и карандашей); отделить рабочую зону от игровой; обустроить возле рабочей зоны спортивный уголок, где ребенок мог бы отдыхать от выполнения умственных задач; отдавать предпочтение спокойным цветам, чтобы мозг и глаза ребенка могли отдохнуть», — подытожили в Госпродпотребслужбе.