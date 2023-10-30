Як організувати робоче місце для онлайн-школяра в Харкові: поради

Обласне ГУ Держпродспоживслужби зібрало рекомендації для батьків, чиї діти в Харкові та районах області продовжують навчатися онлайн.

“У поточному навчальному році в більшості закладів освіти регіону навчальний процес здійснюється онлайн. І якщо в школі на уроках за поставою стежать педагоги, то вибір правильного, грамотно влаштованого місця для занять вдома це виключно завдання батьків”, – наголосили фахівці Держпродспоживслужби.

При цьому, на їхню думку, часто питанню, в яких умовах набуває знання школяр, приділяють недостатньо уваги. У результаті часто вчителі бачать на уроках дітей, які навчаються прямо в ліжку або на кухні, або сидячи (лежачи) на підлозі. Такі “домашні обставини” в онлайн-школі шкодять дитячому здоров’ю.

“Неправильно підібрані меблі (висота стільця або невдала конфігурація столу) загрожують набагато більшими проблемами, ніж звичайна незручність. Неправильне положення хребта призводить до сколіозу (бічне викривлення хребта), кіфозу (викривлення хребта опуклістю назад) та інших порушень постави”, – попередили в Держпродспоживлужбі.

Зрозуміти, чи правильно підібрані навчальні меблі, не так складно. Для цього існують прості тести. Чи підходить стіл школяру, можна з’ясувати так.

“Дитина, поставивши лікті на стільницю, має доторкнутися пальцями до скронь. Якщо пальці виявилися вище скронь або не дістають до них, значить стіл не підходить дитині”, – пояснили фахівці.

Надто низький стіл змушує дитину нахилятися – і псувати собі поставу. Занадто високий – напружуватися, витягуючись, і тим самим підвищує стомлюваність.

Крім висоти навчального столу, важливим є ще один параметр – ширина. Вона повинна забезпечувати відстань не менше 50 см від очей дитини до монітора комп’ютера.

Раціональним вибором фахівці вважають придбання столу з регульованим нахилом стільниці (невеликий нахил, як у шкільної парти, знижує навантаження на верхній відділ хребта).

Що стосується вибору стільця, то ідеально – якщо він дозволяє регулювати висоту, положення спинки та підлокітників.

“Під час роботи ступні дитини повинні повністю опиратися на підлогу, а між гомілками й стегнами створюватися прямий кут”, – пояснили в ГУ Держпродспоживслужби.

Важливий момент у виборі місця для навчання – освітлення. Ідеально, коли є і природне, і штучне світло. При цьому освітлюватися робоче місце правші має зліва, а шульги – справа.

“Часто стіл дитини розміщують навпроти вікна. Але при такому розставлянні пряме світло відбивається від аркушів зошита й очі втомлюються. Не можна дозволяти дитині працювати тільки при лампі, якщо на вулиці темно, потрібно вмикати світло і в кімнаті, аби не було різкого перепаду освітлення“, – попередили фахівці.

Нарешті, обираючи меблі для школяра, необхідно подбати про їхню безпечність: кути мають бути заокругленими (або забезпеченими накладками), крісла – зі стопорами, що блокують колеса, матеріали, з яких виготовлені меблі, – нетоксичними.

“Під час організації робочого місця радимо батькам: враховувати інтереси дитини (якщо вона любить малювати, необхідно більше місця виділити для альбомів та олівців); відокремити робочу зону від ігрової; облаштувати біля робочої зони спортивний куточок, де б дитина могла відпочивати від виконання розумових завдань; надавати перевагу спокійним кольорам, щоб мозок і очі дитини могли відпочити”, – підсумували в Держпродспоживслужбі.