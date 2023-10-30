В Харькове ООО год не платило аренду за землю под бизнес-центром: подробности
Прокуроры подали в суд на предприятие, которое разместило бизнес-центр по Симферопольскому переулку, но больше года не платило за аренду.
По подсчетам Харьковской областной прокуратуры, ООО задолжало более полумиллиона гривен.
«Земельный участок в период с 21.07.2020 по 02.08.2021 использовался для размещения и обслуживания нежилых построек, а именно бизнес-центра. Однако только 02.08.2021 на основании договора купли-продажи от 25.06.2021, заключенного Харьковским городским советом с ООО, по ответчику зарегистрировано право собственности на земельный участок», — отметили правоохранители.
Таким образом ООО с 21.07.2020 по 02.08.2021 незаконно использовало землю, а также не платило аренду за нее, добавили в прокуратуре.
Правоохранители подали иск в суд в интересах Харьковского городского совета к ООО о взыскании средств за использование земельного участка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аренда, земля, міськрада, ооо, предприятие, прокуратура, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры подали в суд на предприятие, которое разместило бизнес-центр по Симферопольскому переулку, но больше года не платило за аренду.".