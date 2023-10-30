У Харкові ТОВ рік не платило оренду за землю під бізнес-центром: подробиці

Прокурори подали до суду на підприємство, яке розташувало бізнес-центр по провулку Сімферопольському, але понад рік не платило за оренду.

За підрахунками Харківської обласної прокуратури, ТОВ заборгувало понад пів мільйона гривень.

«Земельна ділянка в період з 21.07.2020 по 02.08.2021 використовувалась для розміщення та обслуговування нежитлових будівель, а саме бізнес-центру. Проте тільки 02.08.2021 на підставі договору купівлі-продажу від 25.06.2021, укладеного Харківською міською радою з ТОВ, за відповідачем зареєстровано право власності на земельну ділянку», – зазначили правоохоронці.

Таким чином, ТОВ з 21.07.2020 по 02.08.2021 незаконно використовувало землю, а також не платило оренду за неї, додали в прокуратурі.

Тож правоохоронці подали позов до суду в інтересах Харківської міської ради до ТОВ про стягнення коштів за використання земельної ділянки.