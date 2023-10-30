У Харкові ТОВ рік не платило оренду за землю під бізнес-центром: подробиці
Прокурори подали до суду на підприємство, яке розташувало бізнес-центр по провулку Сімферопольському, але понад рік не платило за оренду.
За підрахунками Харківської обласної прокуратури, ТОВ заборгувало понад пів мільйона гривень.
«Земельна ділянка в період з 21.07.2020 по 02.08.2021 використовувалась для розміщення та обслуговування нежитлових будівель, а саме бізнес-центру. Проте тільки 02.08.2021 на підставі договору купівлі-продажу від 25.06.2021, укладеного Харківською міською радою з ТОВ, за відповідачем зареєстровано право власності на земельну ділянку», – зазначили правоохоронці.
Таким чином, ТОВ з 21.07.2020 по 02.08.2021 незаконно використовувало землю, а також не платило оренду за неї, додали в прокуратурі.
Тож правоохоронці подали позов до суду в інтересах Харківської міської ради до ТОВ про стягнення коштів за використання земельної ділянки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аренда, земля, міськрада, ооо, предприятие, прокуратура, суд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори подали до суду на підприємство, яке розташувало бізнес-центр по провулку Сімферопольському, але понад рік не платило за оренду.".