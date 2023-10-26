Незаконно засіяв соняшником 50 га: на Харківщині судитимуть “фермера”

На Харківщині до суду передали справу невигадливого “підприємця”, який вирішив виростити для себе врожай на землі, що належить громаді.

“Чоловік самовільно зайняв земельну ділянку комунальної власності, площею 50 га, яка розташовану поблизу смт Сахновщина Красноградського району. На ній обвинувачений вирощував соняшник для отримання прибутку“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За оцінками фахівців, збитки, яких “землеприхватизатор” завдав громаді, становлять майже 200 тисяч гривень. За це 38-річного чоловіка судитимуть. Його звинувачують у самовільному зайнятті земельної ділянки. Прокурори вже передали обвинувальний акт до суду.