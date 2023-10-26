Незаконно засіяв соняшником 50 га: на Харківщині судитимуть “фермера”
На Харківщині до суду передали справу невигадливого “підприємця”, який вирішив виростити для себе врожай на землі, що належить громаді.
“Чоловік самовільно зайняв земельну ділянку комунальної власності, площею 50 га, яка розташовану поблизу смт Сахновщина Красноградського району. На ній обвинувачений вирощував соняшник для отримання прибутку“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За оцінками фахівців, збитки, яких “землеприхватизатор” завдав громаді, становлять майже 200 тисяч гривень. За це 38-річного чоловіка судитимуть. Його звинувачують у самовільному зайнятті земельної ділянки. Прокурори вже передали обвинувальний акт до суду.
Читайте також: Фермер втратив 72 га землі на Харківщині через борги за оренду
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: земля, прокуратура, суд, урожай, фермер;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Незаконно засіяв соняшником 50 га: на Харківщині судитимуть “фермера”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 11:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині до суду передали справу невигадливого “підприємця”, який вирішив виростити для себе врожай на землі, що належить громаді".