Незаконно засеял подсолнечником 50 га: на Харьковщине будут судить «фермера»

На Харьковщине в суд передали дело незатейливого «предпринимателя», который решил вырастить для себя урожай на земле, принадлежащей громаде.

«Мужчина самовольно занял земельный участок коммунальной собственности, площадью 50 га, расположенный вблизи пгт Сахновщина Красноградского района. На нем обвиняемый выращивал подсолнечник для получения прибыли», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По оценкам специалистов, ущерб, который «землеприхватизатор» нанес громаде, — почти 200 тысяч гривен. За это 38-летнего мужчину будут судить. Его обвиняют в самовольном занятии земельного участка. Прокуроры уже передали обвинительный акт в суд.