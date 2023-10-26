Live
  • Пт 27.10.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Незаконно засеял подсолнечником 50 га: на Харьковщине будут судить «фермера»

Общество 11:47   26.10.2023
Оксана Горун
Незаконно засеял подсолнечником 50 га: на Харьковщине будут судить «фермера»

На Харьковщине в суд передали дело незатейливого «предпринимателя», который решил вырастить для себя урожай на земле, принадлежащей громаде.

«Мужчина самовольно занял земельный участок коммунальной собственности, площадью 50 га, расположенный вблизи пгт Сахновщина Красноградского района. На нем обвиняемый выращивал подсолнечник для получения прибыли», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По оценкам специалистов, ущерб, который «землеприхватизатор» нанес громаде, — почти 200 тысяч гривен. За это 38-летнего мужчину будут судить. Его обвиняют в самовольном занятии земельного участка. Прокуроры уже передали обвинительный акт в суд.

Читайте также: Фермер потерял 72 га земли на Харьковщине из-за долгов по аренде

Автор: Оксана Горун
Популярно
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
26.10.2023, 16:37
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
27.10.2023, 13:31
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
26.10.2023, 09:15
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
27.10.2023, 22:13
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
27.10.2023, 20:33

Новости по теме:

15:56
Фермер потерял 72 га земли на Харьковщине из-за долгов по аренде
18:28
В Харькове захватили землю и превратили квартиру в отель: ущерб — 600 тыс. грн
11:58
ООО недоплатило в бюджет Харькова 400 тыс. грн за землю: что решил суд
18:28
В Индустриальном районе Харькова не построят дома: у компании забрали землю
16:00
Построили здание на неоформленной земле: двое харьковчан заплатят полмиллиона

Вы читали новость: «Незаконно засеял подсолнечником 50 га: на Харьковщине будут судить «фермера»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 11:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в суд передали дело незатейливого «предпринимателя», который решил вырастить для себя урожай на земле, принадлежащей громаде".