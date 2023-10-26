Незаконно засеял подсолнечником 50 га: на Харьковщине будут судить «фермера»
На Харьковщине в суд передали дело незатейливого «предпринимателя», который решил вырастить для себя урожай на земле, принадлежащей громаде.
«Мужчина самовольно занял земельный участок коммунальной собственности, площадью 50 га, расположенный вблизи пгт Сахновщина Красноградского района. На нем обвиняемый выращивал подсолнечник для получения прибыли», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По оценкам специалистов, ущерб, который «землеприхватизатор» нанес громаде, — почти 200 тысяч гривен. За это 38-летнего мужчину будут судить. Его обвиняют в самовольном занятии земельного участка. Прокуроры уже передали обвинительный акт в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: земля, прокуратура, суд, урожай, фермер;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 11:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в суд передали дело незатейливого «предпринимателя», который решил вырастить для себя урожай на земле, принадлежащей громаде".