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Фермер потерял 72 га земли на Харьковщине из-за долгов по аренде

Общество 15:56   13.10.2023
Виктория Яковенко
Фермер потерял 72 га земли на Харьковщине из-за долгов по аренде Фото: id-legalgroup.com

В Харьковской области у фермера, который не платил за аренду, забрали землю.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, в 2016 году ГУ Госгеокадастра в Харьковской области заключило с фермерским хозяйством 5 договоров аренды земельных участков общей площадью более 72 га.

«Однако по фермерскому хозяйству есть задолженность по уплате арендной платы за использование земельных участков, которые являются предметом оспариваемых договоров аренды земли в сумме более полумиллиона гривен, возникшей из-за систематической неуплаты арендной платы», — отметили правоохранители.

В течение 2020-2023 годов фермер вообще не платил за аренду.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договоров аренды, взыскании задолженности в сумме более полумиллиона гривен и возвращении участков Липецкой сельской военной администрации.

Суд иск удовлетворил.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 15:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области у фермера, который не платил за аренду, забрали землю.".