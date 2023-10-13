Фермер потерял 72 га земли на Харьковщине из-за долгов по аренде

В Харьковской области у фермера, который не платил за аренду, забрали землю.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, в 2016 году ГУ Госгеокадастра в Харьковской области заключило с фермерским хозяйством 5 договоров аренды земельных участков общей площадью более 72 га.

«Однако по фермерскому хозяйству есть задолженность по уплате арендной платы за использование земельных участков, которые являются предметом оспариваемых договоров аренды земли в сумме более полумиллиона гривен, возникшей из-за систематической неуплаты арендной платы», — отметили правоохранители.

В течение 2020-2023 годов фермер вообще не платил за аренду.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договоров аренды, взыскании задолженности в сумме более полумиллиона гривен и возвращении участков Липецкой сельской военной администрации.

Суд иск удовлетворил.