Фермер втратив 72 га землі на Харківщині через борги за оренду
На Харківщині у фермера, який не платив за оренду, забрали землю.
Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, у 2016 році ГУ Держгеокадастру у Харківській області уклало з фермерським господарством 5 договорів оренди земельних ділянок загальною площею понад 72 га.
«Проте за фермерським господарством обліковується заборгованість зі сплати орендної плати за використання земельних ділянок, які є предметом оспорюваних договорів оренди землі у сумі понад пів мільйона гривень, яка виникла внаслідок систематичної несплати орендної плати», – зазначили правоохоронці.
Упродовж 2020-2023 років фермер взагалі не платив за оренду.
Через це прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договорів оренди, стягнення заборгованості у сумі понад пів мільйона гривень та повернення ділянок Липецькій сільській військовій адміністрації.
Суд позов задовольнив.
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Ви читали новину: «Фермер втратив 72 га землі на Харківщині через борги за оренду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у фермера, який не платив за оренду, забрали землю.".