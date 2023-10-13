Фермер втратив 72 га землі на Харківщині через борги за оренду

На Харківщині у фермера, який не платив за оренду, забрали землю.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, у 2016 році ГУ Держгеокадастру у Харківській області уклало з фермерським господарством 5 договорів оренди земельних ділянок загальною площею понад 72 га.

«Проте за фермерським господарством обліковується заборгованість зі сплати орендної плати за використання земельних ділянок, які є предметом оспорюваних договорів оренди землі у сумі понад пів мільйона гривень, яка виникла внаслідок систематичної несплати орендної плати», – зазначили правоохоронці.

Упродовж 2020-2023 років фермер взагалі не платив за оренду.

Через це прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договорів оренди, стягнення заборгованості у сумі понад пів мільйона гривень та повернення ділянок Липецькій сільській військовій адміністрації.

Суд позов задовольнив.