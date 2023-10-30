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В выходные «Харьковводоканал» ликвидировал 21 аварию

Общество 17:13   30.10.2023
Оксана Якушко
В выходные «Харьковводоканал» ликвидировал 21 аварию

В минувшие выходные бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 21 аварию на водоводах и привели в порядок 19 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры.

В частности, в Новобаварском районе рабочие устранили повреждения на водопроводных магистралях на ул. Власенко (диаметр — 300 мм), в пер. Мичурина и пер. Радиотехническом (100 мм).

«После завершения работ территорию благоустроили. Параллельно завершили подготовительные работы к замене технически изношенного ввода в дом на улице Полтавский Шлях», — рассказал начальник районной службы Евгений Сальков.

Информацию об аварийных ситуациях принимают по тел.: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 17:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В минувшие выходные бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 21 аварию на водоводах и привели в порядок 19 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры.".