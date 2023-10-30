У вихідні «Харківводоканал» ліквідував 21 аварію
У минулі вихідні бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 21 аварію на водоводах і облаштували 19 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури.
Зокрема, в Новобаварському районі робітники усунули пошкодження на водопровідних магістралях на вул. Власенка (діаметр – 300 мм), у пров. Мічуріна та пров. Радіотехнічному (100 мм).
«Після завершення робіт територію впорядкували. Паралельно завершили підготовчі роботи з заміни технічно зношеного вводу в будинок на вулиці Полтавський Шлях», – розповів начальник районної служби Євген Сальков.
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: авария, водовод, водопровод, КП «Харьковводоканал», Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 17:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У минулі вихідні бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 21 аварію на водоводах і облаштували 19 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури.".