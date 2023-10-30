У вихідні «Харківводоканал» ліквідував 21 аварію

У минулі вихідні бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 21 аварію на водоводах і облаштували 19 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури.

Зокрема, в Новобаварському районі робітники усунули пошкодження на водопровідних магістралях на вул. Власенка (діаметр – 300 мм), у пров. Мічуріна та пров. Радіотехнічному (100 мм).

«Після завершення робіт територію впорядкували. Паралельно завершили підготовчі роботи з заміни технічно зношеного вводу в будинок на вулиці Полтавський Шлях», – розповів начальник районної служби Євген Сальков.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.