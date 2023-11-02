Бизнес хочет возвращаться в Харьков — директор инвестиционного агентства

Бизнес настроен работать в Харькове, но предприниматели ожидают дополнительных стимулов от местной власти и государства. Об этом заявила во время публичной дискуссии «Восстановление Харькова» директор Харьковского инвестиционного агентства Татьяна Столяренко.

«Я не говорю, что Харьков снова станет индустриальным городом. Но ведь мы понимаем, что новые технологии, инновационные, высокотехнологичное производство имеет место быть. И на протяжении инвестиционного форума, который у нас был в сентябре в Киеве, мы получили доказательство того, что люди хотят возвращаться в Харьков, бизнес хочет возвращаться в Харьков, — сказала Столяренко. — Когда мы планировали это мероприятие, мы не делали промоушен в целях безопасности. Мы планировали собрать примерно 150 представителей бизнеса, международных организаций, международных финансовых институтов. Но на мероприятии зарегистрировалось более 500 человек. И бизнес приехал. Они показали: мы хотим возвращаться в Харьков, создавайте нам такие условия, которые были бы благоприятны для бизнеса, дайте нам стимулы – и мы будем работать. Наша задача сейчас – на уровне местных властей и государства создавать эти инвестиционные стимулы».

Условия, которые необходимо создать для бизнеса в Харькове, по мнению Столяренко, касаются не только безопасности. Чтобы вернуться, предпринимателям и инвесторам нужны дополнительные стимулы.

«Это прозрачность – прозрачность предоставления разрешительной документации. Предоставление земельных участков, развитие индустриальных парков. В Харькове еще нет ни одного индустриального парка, но хочу подчеркнуть, что у нас уже есть выделенный участок под индустриальный парк, и есть бизнес, который предоставил готовые проекты, они ищут софинансирование для того, чтобы работать в Харькове. Они не хотят уезжать и открывать предприятие в другой области», — отметила директор Харьковского инвестиционного агентства.

По словам Столяренко, уже сейчас агентство собирает портфель инвестиционных проектов. Она отметила, что многие готовы вернуться после победы, но готовиться к этому нужно уже сейчас.

«Да, мы видим, что сейчас у нас не стоит очередь, потому что есть вопросы безопасности. Тот бизнес, который уже ведет переговоры, планирует открываться в городе, разрабатывает проектную документацию, он уже будет готов работать, когда наступит победа», — поторопила бизнесменов директор агентства.