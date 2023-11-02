Бізнес хоче повертатися до Харкова – директорка інвестиційної агенції

Бізнес налаштований працювати в Харкові, але підприємці очікують на додаткові стимули від місцевої влади та держави. Про це заявила під час публічної дискусії “Відновлення Харкова” директорка Харківської інвестиційної агенції Тетяна Столяренко.

“Я не кажу, що Харків знову стане індустріальним містом. Але ж ми розуміємо, що нові технології, інноваційні, високотехнологічне виробництво має місце бути. І впродовж інвестиційного форуму, який у нас був у вересні в Києві, ми отримали доказ того, що люди хочуть повертатися до Харкова, бізнес хоче повертатися до Харкова, – сказала Столяренко. – Коли ми планували цей захід, ми не робили промоушен у безпекових цілях. Ми планували зібрати десь приблизно 150 представників бізнесу, міжнародних організацій, міжнародних фінансових інституцій. Але на заході зареєструвалося понад 500 людей. І бізнес приїхав. Вони показали: ми хочемо повертатися до Харкова, створюйте нам такі умови, які були б сприятливими для бізнесу, надавайте нам стимули – й ми будемо працювати. Наша задача зараз – на рівні місцевої влади та держави створювати ці інвестиційні стимули”.

Умови, які необхідно створити для бізнесу в Харкові, на думку Столяренко, стосуються не лише безпеки. Щоб повернутися, підприємцям та інвесторам потрібні додаткові стимули.

“Це прозорість – прозорість надання дозвільної документації, надання земельних ділянок, розвиток індустріальних парків. У Харкові ще немає жодного індустріального парку. Але хочу наголосити, що в нас уже є виділена ділянка під індустріальний парк, і є бізнес, який надав готові проєкти. Вони шукають співфінансування для того, щоб працювати в Харкові. Вони не хочуть виїжджати та відкривати підприємство в іншій області“, – зазначила директорка Харківської інвестиційної агенції.

За словами Столяренко, вже зараз агенція збирає портфель інвестиційних проєктів. Вона зазначила, що багато хто готовий повернутися після перемоги, але готуватися до цього потрібно вже зараз.

“Так, ми бачимо, що зараз у нас не стоїть черга, тому що є питання безпеки. Той бізнес, який уже веде переговори, планує відкриватися у місті, розробляє проєктну документацію, він уже буде готовий працювати, коли настане перемога”, – поквапила бізнесменів директорка агенції.