ЗРК и оккупантов уничтожили дроны харьковской 92-й ОШБр под Бахмутом (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила российский зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и ликвидировала двоих оккупантов на Бахмутском направлении.
Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, комплекс ЗРК «Стрела-10» предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах: самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.
Видео: Telegram Юрия Федоренко
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ахиллес, бахмут, дроны, зрк, стрела, федоренко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 21:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила российский зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и ликвидировала двоих оккупантов на Бахмутском направлении.".