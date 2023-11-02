ЗРК и оккупантов уничтожили дроны харьковской 92-й ОШБр под Бахмутом (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила российский зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и ликвидировала двоих оккупантов на Бахмутском направлении.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, комплекс ЗРК «Стрела-10» предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах: самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Видео: Telegram Юрия Федоренко