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ЗРК и оккупантов уничтожили дроны харьковской 92-й ОШБр под Бахмутом (видео)

Общество 21:55   02.11.2023
Елена Нагорная
ЗРК и оккупантов уничтожили дроны харьковской 92-й ОШБр под Бахмутом (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила российский зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и ликвидировала двоих оккупантов на Бахмутском направлении.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, комплекс ЗРК «Стрела-10» предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах: самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Видео: Telegram Юрия Федоренко

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Автор: Елена Нагорная
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ЗРК и оккупантов уничтожили дроны харьковской 92-й ОШБр под Бахмутом (видео)
ЗРК и оккупантов уничтожили дроны харьковской 92-й ОШБр под Бахмутом (видео)
02.11.2023, 21:55

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 21:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила российский зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и ликвидировала двоих оккупантов на Бахмутском направлении.".