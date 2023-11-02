ЗРК та окупантів знищили дрони харківської 92-ї ОШБр під Бахмутом (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила російський зенітний ракетний комплекс “Стріла-10” та ліквідувала двох окупантів на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, комплекс ЗРК “Стріла-10” призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах: літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотників.

Відео: телеграм Юрія Федоренка