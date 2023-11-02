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ЗРК та окупантів знищили дрони харківської 92-ї ОШБр під Бахмутом (відео)

Суспільство 21:55   02.11.2023
Олена Нагорна
ЗРК та окупантів знищили дрони харківської 92-ї ОШБр під Бахмутом (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила російський зенітний ракетний комплекс “Стріла-10” та ліквідувала двох окупантів на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, комплекс ЗРК “Стріла-10” призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах: літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотників.

Відео: телеграм Юрія Федоренка

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 21:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила російський зенітний ракетний комплекс “Стріла-10” та ліквідувала двох окупантів на Бахмутському напрямку.".