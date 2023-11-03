Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки

В Харькове ряд магазинов, аптек, ветклиник и даже заведений общепита будет работать в случаях длительного обесточивания благодаря генераторам и другим источникам автономного питания.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на департамент административных услуг и потребительского рынка.

Так, к работе в условиях возможных блэкаутов подготовили 989 продовольственных магазинов, 178 магазинов непродовольственных товаров, 316 аптек, 128 АГЗС, 16 ветклиник и 35 зоомагазинов, а также 64 заведения питания.

В случае отключений на два-четыре часа большинство магазинов и аптек будет обслуживать покупателей в течение светового дня даже без генераторов. Также в светлое время суток работают все 48 рынков и торговых площадок.

«Работа генераторов может создавать временные неудобства для жителей из-за шума, однако стоит помнить, что в условиях войны бизнес обеспечивает возможность не только купить продукты, выпить кофе или зарядить телефоны во время отключения электроэнергии, но и создает рабочие места и платит налоги в бюджет», — подчеркнули в департаменте.