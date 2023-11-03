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Якщо блекаут. У мерії Харкова повідомили, як працюватимуть магазини та аптеки

Суспільство 12:47   03.11.2023
Олена Нагорна
Якщо блекаут. У мерії Харкова повідомили, як працюватимуть магазини та аптеки

У Харкові низка магазинів, аптек, ветклінік та навіть закладів громадського харчування працюватиме у випадках тривалого знеструмлення завдяки генераторам та іншим джерелам автономного живлення.

Про це повідомляє пресслужба міськради з посиланням на департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.

Так, до роботи в умовах можливих блекаутів підготували 989 продовольчих магазинів, 178 магазинів непродовольчих товарів, 316 аптек, 128 АГЗС, 16 ветклінік та 35 зоомагазинів, а також 64 заклади харчування.

У випадку нетривалих вимкнень на дві-чотири години більшість магазинів та аптек обслуговуватиме покупців протягом світлового дня навіть без генераторів. Також у світлий час доби працюють всі 48 ринків та торговельних майданчиків.

«Робота генераторів може створювати тимчасові незручності для мешканців через шум, проте варто пам’ятати, що в умовах війни бізнес забезпечує можливість не лише купити продукти, випити кави або зарядити телефони під час відключення електроенергії, а й створює робочі місця та сплачує податки до бюджету», – наголосили в департаменті.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 12:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові низка магазинів, аптек, ветклінік та навіть закладів громадського харчування працюватиме у випадках тривалого знеструмлення завдяки генераторам та іншим джерелам автономного живлення.".