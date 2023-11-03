Якщо блекаут. У мерії Харкова повідомили, як працюватимуть магазини та аптеки
У Харкові низка магазинів, аптек, ветклінік та навіть закладів громадського харчування працюватиме у випадках тривалого знеструмлення завдяки генераторам та іншим джерелам автономного живлення.
Про це повідомляє пресслужба міськради з посиланням на департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.
Так, до роботи в умовах можливих блекаутів підготували 989 продовольчих магазинів, 178 магазинів непродовольчих товарів, 316 аптек, 128 АГЗС, 16 ветклінік та 35 зоомагазинів, а також 64 заклади харчування.
У випадку нетривалих вимкнень на дві-чотири години більшість магазинів та аптек обслуговуватиме покупців протягом світлового дня навіть без генераторів. Також у світлий час доби працюють всі 48 ринків та торговельних майданчиків.
«Робота генераторів може створювати тимчасові незручності для мешканців через шум, проте варто пам’ятати, що в умовах війни бізнес забезпечує можливість не лише купити продукти, випити кави або зарядити телефони під час відключення електроенергії, а й створює робочі місця та сплачує податки до бюджету», – наголосили в департаменті.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аптеки, блекаут, відключення, міськрада, магазины, нет света, свет, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові низка магазинів, аптек, ветклінік та навіть закладів громадського харчування працюватиме у випадках тривалого знеструмлення завдяки генераторам та іншим джерелам автономного живлення.".