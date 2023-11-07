Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности

Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе днем 8 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Днем 8 ноября по области и городу ожидается сильный дождь. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.