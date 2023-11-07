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Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности

Общество 14:39   07.11.2023
Виктория Яковенко
Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе днем 8 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Днем 8 ноября по области и городу ожидается сильный дождь. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе днем 8 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".