Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Об опасных метеорологических явлениях в регионе днем 8 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«Днем 8 ноября по области и городу ожидается сильный дождь. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе днем 8 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".