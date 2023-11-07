Завтра вдень Харківщину накриє злива. Синоптики попереджають про небезпеку

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні вдень 8 листопада попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вдень 8 листопада по області та місту очікується значний дощ. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.