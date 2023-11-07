Завтра вдень Харківщину накриє злива. Синоптики попереджають про небезпеку
Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології
Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні вдень 8 листопада попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Вдень 8 листопада по області та місту очікується значний дощ. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні вдень 8 листопада попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".