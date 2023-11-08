«Как в тюрьме». Подопечные интерната с Харьковщины обратились к омбудсмену

Воспитанники Оскольского психоневрологического интерната, которые в марте прошлого года эвакуировались с Харьковщины на Хмельнитчину, пожаловались на условия.

«Работники нашего Офиса и общественности посетили Голозубинецкое отделение стационарного ухода за Дунаевецким психоневрологическим интернатом, в котором с марта 2022 года находятся подопечные из Харьковской области. Выявили немало нарушений, из-за которых сами подопечные жалуются, что живут «как в тюрьме», — сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что подопечным выдают лекарства на основании листа назначений, которые велись еще до эвакуации, а нового осмотра врач-психиатр не проводил. У пациентов нет досуга и не осуществляется трудотерапия.

Почти все двери в жилом корпусе без дверных ручек, их может открыть только персонал.

Лубинец отметил, что ситуация в интернате находится на его личном контроле, а все акты реагирования будут направлены в компетентные органы для устранения нарушений.