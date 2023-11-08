«Как в тюрьме». Подопечные интерната с Харьковщины обратились к омбудсмену
Воспитанники Оскольского психоневрологического интерната, которые в марте прошлого года эвакуировались с Харьковщины на Хмельнитчину, пожаловались на условия.
«Работники нашего Офиса и общественности посетили Голозубинецкое отделение стационарного ухода за Дунаевецким психоневрологическим интернатом, в котором с марта 2022 года находятся подопечные из Харьковской области. Выявили немало нарушений, из-за которых сами подопечные жалуются, что живут «как в тюрьме», — сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
Отмечается, что подопечным выдают лекарства на основании листа назначений, которые велись еще до эвакуации, а нового осмотра врач-психиатр не проводил. У пациентов нет досуга и не осуществляется трудотерапия.
Почти все двери в жилом корпусе без дверных ручек, их может открыть только персонал.
Лубинец отметил, что ситуация в интернате находится на его личном контроле, а все акты реагирования будут направлены в компетентные органы для устранения нарушений.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: интернат, Лубинец, нарушение, омбудсмен, подопечные, тюрьма, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 12:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воспитанники Оскольского психоневрологического интерната, которые в марте прошлого года эвакуировались с Харьковщины на Хмельнитчину, пожаловались на условия.".