Антисанитария и не принимают посылки: какие условия в Харьковском СИЗО (фото)

Антисанитария, переполненные камеры, не принимают посылки от родственников. Такие условия в Харьковском следственном изоляторе констатировала комиссия уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщает в Telegram сам омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, во время визита комиссии в учреждении находился 1521 заключенный и осужденный.

Проверяющие обнаружили ряд нарушений, среди которых:

▪️ несоблюдение правил санитарии и гигиены в камерах;

▪️ нарушение установленных норм площади в результате переполнения камер;

▪️ в отдельных спальных помещениях кровати расположены вплотную друг к другу, что нарушает право осужденных на приватность;

▪️ нарушение права на охрану здоровья и медицинскую помощь;

▪️ совместное размещение лиц, взятых под стражу, и осужденных, в результате чего нарушаются требования закона Украины «О предварительном заключении».

Во время конфиденциальных бесед с представителями омбудсмена, заключенные и осужденные утверждали, что администрация СИЗО вообще не принимает посылки.



Фото: Дмитрий Лубинец

«Для устранения указанных нарушений будут приняты все меры, предусмотренные законодательством, а также для предупреждения их в дальнейшем», — пишет Лубинец.

Напомним, что примерно такие же выводы относительно Харьковского следственного изолятора были у комиссии Офиса омбудсмена еще в 2020 году.