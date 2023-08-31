Антисанитария и не принимают посылки: какие условия в Харьковском СИЗО (фото)
Антисанитария, переполненные камеры, не принимают посылки от родственников. Такие условия в Харьковском следственном изоляторе констатировала комиссия уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Об этом сообщает в Telegram сам омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, во время визита комиссии в учреждении находился 1521 заключенный и осужденный.
Проверяющие обнаружили ряд нарушений, среди которых:
▪️ несоблюдение правил санитарии и гигиены в камерах;
▪️ нарушение установленных норм площади в результате переполнения камер;
▪️ в отдельных спальных помещениях кровати расположены вплотную друг к другу, что нарушает право осужденных на приватность;
▪️ нарушение права на охрану здоровья и медицинскую помощь;
▪️ совместное размещение лиц, взятых под стражу, и осужденных, в результате чего нарушаются требования закона Украины «О предварительном заключении».
Во время конфиденциальных бесед с представителями омбудсмена, заключенные и осужденные утверждали, что администрация СИЗО вообще не принимает посылки.
Фото: Дмитрий Лубинец
«Для устранения указанных нарушений будут приняты все меры, предусмотренные законодательством, а также для предупреждения их в дальнейшем», — пишет Лубинец.
Читайте также: Кровати «на замке» и ряд нарушений: Алексеевскую колонию проверили в Харькове
Напомним, что примерно такие же выводы относительно Харьковского следственного изолятора были у комиссии Офиса омбудсмена еще в 2020 году.
Читайте также: В Харькове проверили еще одну колонию: есть нарушения (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Антисанитария и не принимают посылки: какие условия в Харьковском СИЗО (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Антисанитария, переполненные камеры, не принимают посылки от родственников. Такие условия в Харьковском следственном изоляторе констатировала комиссия уполномоченного Верховной Рады по правам человека.".