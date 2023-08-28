Кровати «на замке» и ряд нарушений: Алексеевскую колонию проверили в Харькове
Сотрудники Офиса Уполномоченного ВР Украины по правам человека обнаружили ряд нарушений прав осужденных в «Алексеевской исправительной колонии № 25» в Харьковской области.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его данным, на время посещения в учреждении находились 722 осужденных. В колонии созданы надлежащие бытовые условия для удерживаемых, налажена работа по оформлению паспортов осужденным.
«Среди нарушений: в некоторых спальных помещениях не обеспечена норма площади в расчете на одного осужденного. В дисциплинарном изоляторе учреждения есть условия по закрытию на замок откидных кроватей, что является дополнительным карательным элементом во время наказания, поскольку осужденные лишены возможности сидеть и лежать на кровати в течение дня», — рассказал Лубинец.
По его словам, эти нарушения администрация колонии устранила сразу.
Также специалисты обнаружили, что в колонии нарушены права осужденных на труд и на контакты с внешним миром, поскольку в учреждении должным образом не обеспечена возможность отправки электронных обращений.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники Офиса Уполномоченного ВР Украины по правам человека обнаружили ряд нарушений прав осужденных в «Алексеевской исправительной колонии № 25» в Харьковской области.".